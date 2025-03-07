Целе – Лугано – 1:0. Алогичная победа. Видео голов и обзор матча

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли словенский «Целе» и швейцарский «Лугано». Хозяева победили со счетом 1:0.

Интересно, что по игре словенцы полностью уступили своим соперникам, но вратарь хозяев Рикардо Сильва провел невероятный матч и принес команде победу.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 1:0

Голы: Светлин, 23

Удаление: Пападопулос, 90+1 (Лугано)

Видеообзор матча: