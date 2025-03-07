Лига конференций07 марта 2025, 10:29 |
67
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Целе – Лугано – 1:0. Алогичная победа. Видео голов и обзор матча
Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта
07 марта 2025, 10:29 |
67
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6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли словенский «Целе» и швейцарский «Лугано». Хозяева победили со счетом 1:0.
Интересно, что по игре словенцы полностью уступили своим соперникам, но вратарь хозяев Рикардо Сильва провел невероятный матч и принес команде победу.
Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта
Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 1:0
Голы: Светлин, 23
Удаление: Пападопулос, 90+1 (Лугано)
Видеообзор матча:
События матча
90’ +1
Антониос Пападопулос (Лугано) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тамар Светлин (Целе).
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