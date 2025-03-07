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Лига конференций
Целе
06.03.2025 22:00 – FT 1 : 0
Лугано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2025, 10:29 |
67
0

Целе – Лугано – 1:0. Алогичная победа. Видео голов и обзор матча

Поединок 1/8 финала Лиги конференций состоялся 6 марта

07 марта 2025, 10:29 |
67
0
Целе – Лугано – 1:0. Алогичная победа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором сыграли словенский «Целе» и швейцарский «Лугано». Хозяева победили со счетом 1:0.

Интересно, что по игре словенцы полностью уступили своим соперникам, но вратарь хозяев Рикардо Сильва провел невероятный матч и принес команде победу.

Лига конференций, 1/8 финала. 6 марта

Целе (Словения) – Лугано (Швейцария) – 1:0

Голы: Светлин, 23

Удаление: Пападопулос, 90+1 (Лугано)

Видеообзор матча:

События матча

90’ +1
Антониос Пападопулос (Лугано) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Тамар Светлин (Целе).
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Целе Лугано видео голов и обзор Лига конференций
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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