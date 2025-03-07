«Ему тяжело, но он лучший». Милевский – о форварде сборной Украины

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский оценил игру форварда греческого «Олимпиакоса» Романа Яремчука в текущем сезоне:

– Роман Яремчук получает очень мало времени в «Олимпиакосе». Даже после дубля и ассиста в Кубке на следующий матч его оставляют в запасе, выпуская Эль-Кааби. Может, ему следует вернуться в «Динамо»?

– Я немного начал общаться со своим бывшим менеджером Саней Панковым, который разбирается в чемпионате Греции. Он мне сказал: «Такого человека, как Эль-Кааби, который на хорошем контракте и постоянно забивает, очень сложно вытеснить со старта. Нужно постоянно забивать и отдавать передачи, права на ошибку нет».

Я прекрасно понимаю, что Роме сейчас тяжело, но я его очень люблю и для меня он – лучший среди украинских нападающих. Что касается «Динамо», то рано ему еще возвращаться, пусть пока поиграет в Европе, – поделился мнением Милевский.

В сезоне 2024/25 Роман Яремчук провел в составе «Олимпиакоса» 24 матча во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Марокканец Аюб Эль-Кааби сыграл в 37 поединках – в активе футболиста 23 забитых мяча и 6 ассистов.