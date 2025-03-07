«Он нужен для чемпионства». Милевский назвал лидера нынешнего Динамо

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский назвал игрока, который является лидером киевского «Динамо»:

– Сейчас у «Динамо» сложно найти харизматичного лидера, как Ярмоленко. Кого ты видишь таким в обозримом будущем?

– Понятно, что это Бражко. Возможно, он уже готов к более сильному чемпионату. Однако я понимаю Игоря Михайловича Суркиса, который продлил с ним контракт и сказал, что футболист ему нужен для чемпионства. «Динамо» сейчас нуждается в Бражко, он играет очень важную роль в команде.

– Давай представим, что «Динамо» становится чемпионом, шансы для этого хорошие. Летом Бражко нужно отпускать, ведь было предложение от «Вулверхэмптона»?

– Зависит от того, попадет ли «Динамо» в Лигу чемпионов. Это будет сложно сделать, учитывая, что наш чемпион теперь стартует со второго раунда квалификации. Но если киевский клуб выйдет в групповой этап, то там Бражко можно будет показать и продать за большие деньги, я в этом уверен, – рассказал Милевский.

В текущем сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 16 матчей в чемпионате, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Киевский клуб набрал 50 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу.