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  4. «Он нужен для чемпионства». Милевский назвал лидера нынешнего Динамо
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 09:17 |
1400
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«Он нужен для чемпионства». Милевский назвал лидера нынешнего Динамо

Экс-футболист киевского клуба оценил игру Владимира Бражко

07 марта 2025, 09:17 |
1400
0
«Он нужен для чемпионства». Милевский назвал лидера нынешнего Динамо
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Бывший футболист сборной Украины Артем Милевский назвал игрока, который является лидером киевского «Динамо»:

– Сейчас у «Динамо» сложно найти харизматичного лидера, как Ярмоленко. Кого ты видишь таким в обозримом будущем?

– Понятно, что это Бражко. Возможно, он уже готов к более сильному чемпионату. Однако я понимаю Игоря Михайловича Суркиса, который продлил с ним контракт и сказал, что футболист ему нужен для чемпионства. «Динамо» сейчас нуждается в Бражко, он играет очень важную роль в команде.

– Давай представим, что «Динамо» становится чемпионом, шансы для этого хорошие. Летом Бражко нужно отпускать, ведь было предложение от «Вулверхэмптона»?

– Зависит от того, попадет ли «Динамо» в Лигу чемпионов. Это будет сложно сделать, учитывая, что наш чемпион теперь стартует со второго раунда квалификации. Но если киевский клуб выйдет в групповой этап, то там Бражко можно будет показать и продать за большие деньги, я в этом уверен, – рассказал Милевский.

В текущем сезоне Владимир Бражко провел за «Динамо» 16 матчей в чемпионате, где забил три гола и отдал одну результативную передачу. Киевский клуб набрал 50 баллов и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владимир Бражко Артем Милевский
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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