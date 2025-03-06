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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 21:33 |
1819
0

Полесье исключило из заявки на УПЛ опального экс-лидера атак команды

Бени Макуана готовится перейти в ЛНЗ

06 марта 2025, 21:33 |
1819
0
Полесье исключило из заявки на УПЛ опального экс-лидера атак команды
ФК Полесье. Бени Макуана

Из заявки «Полесья» на официальном сайте украинской Премьер-лиги исключен 22-летний конголезский вингер Бени Макуана.

Это значит, что весной африканец, ранее являвшийся лидером атак команды, житомирянам точно не поможет.

По неофициальной информации, Макуана продолжит карьеру в другом клубе УПЛ – черкасском ЛНЗ, где уже прошел медицинский осмотр. Речь идет о годичной аренде футболиста.

Ранее Макуана делал скандальные заявления о том, что боссы «Полесья» подвергали его «психологическому насилию».

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Бени Макуана Полесье Житомир трансферы УПЛ аренда игрока трансферы ЛНЗ Черкассы
Алексей Сливченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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