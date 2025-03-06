Полесье исключило из заявки на УПЛ опального экс-лидера атак команды
Бени Макуана готовится перейти в ЛНЗ
Из заявки «Полесья» на официальном сайте украинской Премьер-лиги исключен 22-летний конголезский вингер Бени Макуана.
Это значит, что весной африканец, ранее являвшийся лидером атак команды, житомирянам точно не поможет.
По неофициальной информации, Макуана продолжит карьеру в другом клубе УПЛ – черкасском ЛНЗ, где уже прошел медицинский осмотр. Речь идет о годичной аренде футболиста.
Ранее Макуана делал скандальные заявления о том, что боссы «Полесья» подвергали его «психологическому насилию».
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