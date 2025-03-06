Полесье исключило из заявки на УПЛ опального экс-лидера атак команды

Из заявки «Полесья» на официальном сайте украинской Премьер-лиги исключен 22-летний конголезский вингер Бени Макуана.

Это значит, что весной африканец, ранее являвшийся лидером атак команды, житомирянам точно не поможет.

По неофициальной информации, Макуана продолжит карьеру в другом клубе УПЛ – черкасском ЛНЗ, где уже прошел медицинский осмотр. Речь идет о годичной аренде футболиста.

Ранее Макуана делал скандальные заявления о том, что боссы «Полесья» подвергали его «психологическому насилию».