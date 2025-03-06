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  4. Ван ПЕРСИ: «Когда тебе противостоит такой форвард, такое может произойти»
Лига чемпионов
06 марта 2025, 07:31 |
678
0

Ван ПЕРСИ: «Когда тебе противостоит такой форвард, такое может произойти»

Главный тренер Фейеноорда прокомментировал поражение Интеру в матче 1/8 финала ЛЧ

06 марта 2025, 07:31 |
678
0
Ван ПЕРСИ: «Когда тебе противостоит такой форвард, такое может произойти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин ван Перси

5 марта нидерландский Фейеноорд на своем поле проиграл миланскому Интеру 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

После завершения встречи главный тренер коллектива из Роттердама Робин ван Перси прокомментировал поражение своих подопечных:

«Мы начали неплохо, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, мы не создали по-настоящему выгодных моментов.

К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но когда тебе противостоит такой нападающий, как Тюрам, такое может произойти. Мы очень быстро пропустили во втором тайме, и это сломало нам игру».

Капитан Фейеноорда Давид Ганцко:

«Конечно, мы недовольны результатом. Я думаю, что, особенно в первом тайме, мы играли очень хорошо и выходили из-под их прессинга. В полузащите мы выигрывали много единоборств, и мы могли атаковать с флангов. Мы также заработали много стандартов, но мы не были опасны с угловых.

Это почти невероятно, сколько голов они забили. Во втором тайме они контролировали игру. Они пропустили всего один гол в этой Лиге чемпионов. Нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Мы отдадим все ради победы.

Мы верили, что сможем что-то создать. Но их три центральных защитника... Они очень хорошо защищались и много работали. У них отличные игроки, поэтому мы не смогли забить».

Видеообзор матча Фейеноорд – Интер (0:2)

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Давид Ганцко Робин ван Перси Лига чемпионов Интер Милан Фейеноорд Фейеноорд - Интер пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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