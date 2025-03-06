Ван ПЕРСИ: «Когда тебе противостоит такой форвард, такое может произойти»
Главный тренер Фейеноорда прокомментировал поражение Интеру в матче 1/8 финала ЛЧ
5 марта нидерландский Фейеноорд на своем поле проиграл миланскому Интеру 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
После завершения встречи главный тренер коллектива из Роттердама Робин ван Перси прокомментировал поражение своих подопечных:
«Мы начали неплохо, и первый тайм был хорош, но, оказывая на соперников большое давление, мы не создали по-настоящему выгодных моментов.
К сожалению, затем пропустили с их первой же попытки, но когда тебе противостоит такой нападающий, как Тюрам, такое может произойти. Мы очень быстро пропустили во втором тайме, и это сломало нам игру».
Капитан Фейеноорда Давид Ганцко:
«Конечно, мы недовольны результатом. Я думаю, что, особенно в первом тайме, мы играли очень хорошо и выходили из-под их прессинга. В полузащите мы выигрывали много единоборств, и мы могли атаковать с флангов. Мы также заработали много стандартов, но мы не были опасны с угловых.
Это почти невероятно, сколько голов они забили. Во втором тайме они контролировали игру. Они пропустили всего один гол в этой Лиге чемпионов. Нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре. Мы отдадим все ради победы.
Мы верили, что сможем что-то создать. Но их три центральных защитника... Они очень хорошо защищались и много работали. У них отличные игроки, поэтому мы не смогли забить».
Видеообзор матча Фейеноорд – Интер (0:2)
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