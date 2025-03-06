«Все было против нас». Тренер Байера – о причине провала в матче с Баварией

Главный тренер леверкузенского «Байера», действующего чемпиона Бундеслиги, Хаби Алонсо нашел слова после неприятного матча с мюнхенской «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Алонсо проиграли со счетом 0:3.

«Сегодня многое было против нас, но это была наша вина. Мы не контролировали ситуацию и допустили большие ошибки. Это, конечно, очень раздражает.

Потребуется время, чтобы осмыслить эту игру. Самые безумные вещи уже случались в футболе, и мы будем бороться, чтобы что-то произошло на следующей неделе.

К сожалению, сегодня не многое получилось в нашу пользу – второй гол, красная карточка, пенальти. А в Лиге чемпионов все сводится к деталям. Сегодня мы были недостаточно взрослыми. Конечно, это больно, но мы действительно сделали многое, чтобы помочь «Баварии» победить. Можно сказать, что нам понадобится чудо для ответного матча», – ответил Алонсо.