В Ливерпуле нашли замену звездному вингеру
Рафаэл Леау привлекает внимание английского гранда
Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего португальца как замену Луису Диасу, который может покинуть клуб летом. Рафаэлем также интересуется каталонская «Барселона».
В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 38 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Вбе-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» дает рекордную сумму за лидера «Ливерпуля».
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