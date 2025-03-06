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Англия
06 марта 2025, 00:14 | Обновлено 06 марта 2025, 00:18
339
0

В Ливерпуле нашли замену звездному вингеру

Рафаэл Леау привлекает внимание английского гранда

06 марта 2025, 00:14 | Обновлено 06 марта 2025, 00:18
339
0
В Ливерпуле нашли замену звездному вингеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего португальца как замену Луису Диасу, который может покинуть клуб летом. Рафаэлем также интересуется каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 38 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Вбе-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» дает рекордную сумму за лидера «Ливерпуля».

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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