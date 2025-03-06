В Ливерпуле нашли замену звездному вингеру

Португальский вингер «Милана» Рафаэл Леау привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего португальца как замену Луису Диасу, который может покинуть клуб летом. Рафаэлем также интересуется каталонская «Барселона».

В текущем сезоне Рафаэл Леау провел 38 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Вбе-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Хиляль» дает рекордную сумму за лидера «Ливерпуля».