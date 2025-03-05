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Лига чемпионов
05 марта 2025, 11:59 | Обновлено 05 марта 2025, 12:31
55
1

Это дерби еще не окончено. Родриго и Браим Диас рассказали, как забили голы

«Реал» получил перевес над «Атлетико», Родриго назван лучшим игроком матча

05 марта 2025, 11:59 | Обновлено 05 марта 2025, 12:31
55
1
Это дерби еще не окончено. Родриго и Браим Диас рассказали, как забили голы
УЕФА. Родриго с трофеем лучшему игроку матчу

Вечером 4 марта в Мадриде прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В мадридском дерби на арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» обыграл «Атлетико» (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Родриго, хавбек Реала, получил трофей лучшего игрока матча: «Я действительно не знаю, сколько таких у меня дома. Но получить такой приз – это нечто действительно особенное! Мой гол? Он был забит после хорошей передачи от Федерико Вальверде. Он полностью прочитал мое движение и положил мяч за спину человеку, который меня прикрывал. Я сделал небольшой дриблинг в центр, а затем пробил мяч влево от себя. Я вполне доволен своей игрой и игрой команды. Важно, что мы победили.

Против Атлетико всегда тяжело, но они нас немного удивили. Когда мы играем с ними здесь, мы почти все атакуем, они обороняются, и нам нужно следить за контратаками. Сегодня они владели мячом намного больше, чем обычно, и мы не привыкли играть с ними так. Но во втором тайме мы «перезагрузились» и хорошо сыграли. Этот гол Браима Диаса отправляет нас на следующую неделю довольно счастливыми. Если мы хорошо выполним свою работу и будем сосредоточены, мы сможем пройти дальше».

Браим Диас: «Мой гол? Это было красиво, но матч ни в коем случае не закончен. Мы были в хорошей форме. Да, они сравняли счет, у них были моменты, но во втором тайме мы начали лучше и забили. Хорошо, что мы выиграли дома для наших болельщиков, но на следующей неделе нам нужно быть в лучшей форме. Это Лига чемпионов, и любая мелочь может иметь значение. Играть здесь в такую ​​ночь – это действительно что-то невероятное. Всякий раз, когда вы надеваете эту футболку, вы обязаны отдать абсолютно все, что у вас есть!»

Маркос Льоренте, полузащитник Атлетико: «Соперники очень быстрые и играют хорошо. Они используют любые небольшие провалы в концентрации. Очень сложно пропустить мяч и дать пространство для Родриго, который прошел внутрь защиты и пробил своей слабой ногой. Мы должны максимально сосредоточиться и не позволить этим мелким деталям случиться снова. Нам нужно держаться вместе, что мы и сделали после того, как счет стал 0:1. Нам нужно исправить ошибки, которые мы совершили, и выйти на ответный матч. Для наших болельщиков осталось минимум 90 минут. Мы с нетерпением ждем этого».

Клеман Лангле, защитник Атлетико: «Мы нашли решения того, что нам предложили соперники. Это разочаровывающий результат, но у нас еще есть ответный матч».

Хосе Мария Хименес, защитник Атлетико: «Мы сыграли отличную игру, несмотря на некоторые небольшие детали, повлиявшие на результат. Мы уверены, что сможем пройти дальше».

Хулиан Альварес, нападающий Атлетико: «Они забили свои голы в нужные моменты. Иногда мы контролировали ход матча. Мы знали, что это будет нелегко. Мы играли на выезде. Разница в один гол, как минимум – 90 минут осталось перед нашими болельщиками дома».

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Перше протистояння команд вийшло цікавим. У другому матчі буде ще цікавіше. Я комусь очікую додатковий час
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