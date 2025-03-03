Флик отреагировал на возможное подписание Барселоной Неймара

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанского издания Sport.es, главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не в восторге от идеи возвращения Неймара в клуб. Немецкий тренер имеет большие сомнения относительно подписания Неймара из-за его возраста и физического состояния.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.