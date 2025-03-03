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  4. Флик отреагировал на возможное подписание Барселоной Неймара
Испания
03 марта 2025, 22:42 |
1182
4

Флик отреагировал на возможное подписание Барселоной Неймара

Тренер не в восторге от этой идеи

03 марта 2025, 22:42 |
1182
4
Флик отреагировал на возможное подписание Барселоной Неймара
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» заинтересована в возвращении звездного вингера Неймара, который сейчас защищает цвета бразильского клуба «Сантос».

По информации испанского издания Sport.es, главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик не в восторге от идеи возвращения Неймара в клуб. Немецкий тренер имеет большие сомнения относительно подписания Неймара из-за его возраста и физического состояния.

Ранее «Барселона» поставила Неймару условие для возвращения – каталонский клуб хочет, чтобы к лету Неймар забил не менее 15 голов. Это станет подтверждением того, что он набирает оптимальную форму после травмы.

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Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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Комментарии 4
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Mark4854590
Коли тренеру нав'язують гравця це не дуже добре. Неймар Барсі потрібен лише у рекламних цілях.
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+2
ALM
Ну якщо до купи к Неймару куплять чи орендують ще Льоню, Фліку відразу потрібно йти з команди. Ну а Барсі буде ППЦ.
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0
Dysear
Ней то може й хоче Барселону, а ось Барселона його не сильно то і привабляє. Він може знадобитися клубу лиш для фінансових потреб, щоб чутка заробити грошей на його іменні, а так грати він буде раз на Пасху (в найкращому випадку)
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0
PullBen
ну бо він Барселоні не потрібен, треба було йому думати головою у 2017 році, коли вибрав гроші замість кар'єри та трофеїв
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0
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