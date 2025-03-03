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  4. АНЧЕЛОТТИ: «В этом главная разница между Манчестер Сити и Атлетико»
Лига чемпионов
03 марта 2025, 23:00 |
596
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АНЧЕЛОТТИ: «В этом главная разница между Манчестер Сити и Атлетико»

«Сливочные» сыграют мадридское дерби в 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2025, 23:00 |
596
0
АНЧЕЛОТТИ: «В этом главная разница между Манчестер Сити и Атлетико»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главную разницу между английским клубом «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико».

Разница между «Манчестер Сити» и «Атлетико»? Мадридцы более вертикальная команда, а англичане сосредоточены на владении мячом. Но на наш стиль игры это никак не повлияет», – сказал Анчелотти.

«Реал» уже завтра проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» – начало поединка запланировано в 22:00 по Киеву. Ответный матч состоится 12 марта.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Реал - Атлетико Лига чемпионов Карло Анчелотти
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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