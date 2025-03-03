АНЧЕЛОТТИ: «В этом главная разница между Манчестер Сити и Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главную разницу между английским клубом «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико».

Разница между «Манчестер Сити» и «Атлетико»? Мадридцы более вертикальная команда, а англичане сосредоточены на владении мячом. Но на наш стиль игры это никак не повлияет», – сказал Анчелотти.

«Реал» уже завтра проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» – начало поединка запланировано в 22:00 по Киеву. Ответный матч состоится 12 марта.