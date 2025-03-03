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  4. Буковина запланировала шесть спаррингов. Опубликован календарь
Украина. Первая лига
03 марта 2025, 16:56 |
141
0

Буковина запланировала шесть спаррингов. Опубликован календарь

В распоряжении тренерского штаба «Буковины» 28 футболистов

03 марта 2025, 16:56 |
141
0
Буковина запланировала шесть спаррингов. Опубликован календарь
ФК Буковина

«Буковина» продолжает подготовку ко второй части сезона. Третью часть учебно-тренировочных сборов команда проведет на Закарпатье.

Сборы будут продолжаться 10 дней. За это время команда проведет шесть контрольных матчей. Первый из них состоится 4 марта. На 8 и 12 марта запланированы по два контрольных поединка. На закарпатский сбор тренерский штаб взял 28 футболистов.

Календарь контрольных матчей «Буковины» на закарпатском сборе:

4 марта. «Скала 1911» – «Буковина»

5 марта. «Рух-2» - «Буковина»

8 марта. ФК «Ужгород» - «Буковина»

8 марта. «Минай» - «Буковина»

12 марта. «Агробизнес» – «Буковина»

12 марта. НК «Пробий» – «Буковина».

Ранее сообщалось, что форвард «Буковины» выбыл до конца сезона.

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Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Максим Гирный
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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