Буковина начала третий этап сборов. В обойме 28 игроков
Ко второй части сезона «Буковина» готовится на Закарпатье
«Буковина» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. На третью часть учебно-тренировочных отправились 28 футболистов.
В обойме первой команды продолжат работать и молодые воспитанники «Буковины» U-19 – универсальный защитник Алексей Орлов, фланговые полузащитники Дмитрий Стецюра и Артем Илика, а также голкипер Никита Балан и нападающий Владислав Скицко.
Не сможет помочь команде форвард Максим Гирный. Футболист получил травму колена и пропустит около 8 месяцев.
Состав «Буковины» на закарпатский учебно-тренировочный сбор:
Вратари: Иван Пономаренко, Даниил Каневцев, Дмитрий Погорилый, Никита Балан;
Защитники: Никита Безуглый, Максим Лопыренок, Кирилл Прокопчук, Юрий Дудник, Андрей Бусько, Игорь Солдат, Дмитрий Шинкаренко, Ян Морговский, Михаил Рудавский, Алексей Орлов;
Полузащитники: Виталий Кольцов, Юрий Глущук, Роман Бодня, Владислав Хамелюк, Родион Плакса, Иван Тищенко, Арсений Килевый, Богдан Бойчук, Даниил Голуб, Данило Гончарук, Дмитрий Стецюра, Артем Илика;
Нападающие: Андрей Андрейчук, Владислав Скицко.
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