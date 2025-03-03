Буковина начала третий этап сборов. В обойме 28 игроков

«Буковина» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата. На третью часть учебно-тренировочных отправились 28 футболистов.

В обойме первой команды продолжат работать и молодые воспитанники «Буковины» U-19 – универсальный защитник Алексей Орлов, фланговые полузащитники Дмитрий Стецюра и Артем Илика, а также голкипер Никита Балан и нападающий Владислав Скицко.

Не сможет помочь команде форвард Максим Гирный. Футболист получил травму колена и пропустит около 8 месяцев.

Состав «Буковины» на закарпатский учебно-тренировочный сбор:

Вратари: Иван Пономаренко, Даниил Каневцев, Дмитрий Погорилый, Никита Балан;

Защитники: Никита Безуглый, Максим Лопыренок, Кирилл Прокопчук, Юрий Дудник, Андрей Бусько, Игорь Солдат, Дмитрий Шинкаренко, Ян Морговский, Михаил Рудавский, Алексей Орлов;

Полузащитники: Виталий Кольцов, Юрий Глущук, Роман Бодня, Владислав Хамелюк, Родион Плакса, Иван Тищенко, Арсений Килевый, Богдан Бойчук, Даниил Голуб, Данило Гончарук, Дмитрий Стецюра, Артем Илика;

Нападающие: Андрей Андрейчук, Владислав Скицко.