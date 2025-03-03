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  4. Тяжелая травма. Форвард Буковины выбыл до конца сезона
Украина. Первая лига
03 марта 2025, 12:01 |
208
0

Тяжелая травма. Форвард Буковины выбыл до конца сезона

Нападающий «Буковины» Максим Гирный получил травму колена

03 марта 2025, 12:01 |
208
0
Тяжелая травма. Форвард Буковины выбыл до конца сезона
ФК Буковина. Максим Гирный

«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. Команда наигрывает состав в контрольных матчах. К сожалению, не обошлось без травм.

В спарринге с «Агробизнесом» форвард «Буковины» Максим Гирный в борьбе с игроками команды соперника получил тяжелую травму левого коленного сустава и покинул поле в сопровождении медиков. Обследование показало, что игроку понадобится хирургическое вмешательство.

В текущем сезоне Гирный уже не сможет помочь «Буковине». По оценкам медицинской службы клуба на восстановление понадобится ориентировочно не менее 8 месяцев.

«Желаем футболисту скорейшего выздоровления! Макс, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Буковины».

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Максим Гирный Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы травма колена Агробизнес
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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