Тяжелая травма. Форвард Буковины выбыл до конца сезона

«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. Команда наигрывает состав в контрольных матчах. К сожалению, не обошлось без травм.

В спарринге с «Агробизнесом» форвард «Буковины» Максим Гирный в борьбе с игроками команды соперника получил тяжелую травму левого коленного сустава и покинул поле в сопровождении медиков. Обследование показало, что игроку понадобится хирургическое вмешательство.

В текущем сезоне Гирный уже не сможет помочь «Буковине». По оценкам медицинской службы клуба на восстановление понадобится ориентировочно не менее 8 месяцев.

«Желаем футболисту скорейшего выздоровления! Макс, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Буковины».