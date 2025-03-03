Тяжелая травма. Форвард Буковины выбыл до конца сезона
Нападающий «Буковины» Максим Гирный получил травму колена
«Буковина» проводит подготовку ко второй части сезона. Команда наигрывает состав в контрольных матчах. К сожалению, не обошлось без травм.
В спарринге с «Агробизнесом» форвард «Буковины» Максим Гирный в борьбе с игроками команды соперника получил тяжелую травму левого коленного сустава и покинул поле в сопровождении медиков. Обследование показало, что игроку понадобится хирургическое вмешательство.
В текущем сезоне Гирный уже не сможет помочь «Буковине». По оценкам медицинской службы клуба на восстановление понадобится ориентировочно не менее 8 месяцев.
«Желаем футболисту скорейшего выздоровления! Макс, мы с тобой!», – написала пресс-служба «Буковины».
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