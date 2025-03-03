ХАРАТИН: «Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили»
Игорь прокомментировал конфликт с Александром Поздеевым после матча Верес – Колос
30-летний хавбек Вереса Игорь Харатин прокомментировал конфликт с наставником Колоса Александром Поздеевым, который случился после очного противостояния команд (2:1) в матче 19-го тура УПЛ 2024/25:
– После матча к тебе подошел экс-наставник. Что он сказал тебе? Было видно, что была мини-перепалка.
– Были немного эмоции. У меня эмоции, у него эмоции. Была ситуация, где, я считаю, несправедливо со мной поступили. Я так считаю.
И сегодня тяжелый эмоционально для меня матч был. Целую неделю накачивали, рассказывали. Я спокойно работал весь этот период, ждал своего шанса выйти на поле и принести пользу клубу, который мне верит.
Харатин принес победу Вереса на 90+8-й минуте, реализовал пенальти. Игорь – экс-игрок Колоса, за который выступал со старта этого сезона до зимы.
О конфликте на пресс-конференции высказался и сам Александр Поздеев.
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