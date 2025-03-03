Поздеев прокомментировал перепалку с Харатиным после матча Верес – Колос

Наставник Колоса Александр Поздеев на пресс-конференции после матча 19-го тура УПЛ 2024/25 против Вереса (1:2) прокомментировал конфликт с Игорем Харатиным, который случился уже по окончанию поединка:

«О чем я говорил с Игорем Харатиным после игры? Он хотел что-то сказать, а я не услышал, потому что трибуны радовались и было очень шумно. Я пошел к нему, чтобы спросить, что он имел в виду.

Решил уточнить у него. Что касается празднования – мне кажется это неэтично. Потому что клуб Колос не поступал с ним так, как он это чувствует. Я его поздравляю – он забил гол и молодец».

Харатин реализовал пенальти для Вереса на 90+8-й минуте и бурно отпраздновал. Поздееву это не понравилось и он заявил о неуважении, поскольку Игорь является экс-игроком Колоса. Именно Поздеев перевел Харатина во вторую команду коллектива из Ковалевки, так как Игорь хотел его отставки.

Видеообзор матча Верес – Колос (2:1)