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  4. Поздеев прокомментировал перепалку с Харатиным после матча Верес – Колос
Украина. Премьер лига
03 марта 2025, 01:22 |
249
0

Поздеев прокомментировал перепалку с Харатиным после матча Верес – Колос

Игорь забил решающий пенальти на 90+8-й в ворота экс-команды и бурно отпраздновал

03 марта 2025, 01:22 |
249
0
Поздеев прокомментировал перепалку с Харатиным после матча Верес – Колос
ФК Колос. Александр Поздеев

Наставник Колоса Александр Поздеев на пресс-конференции после матча 19-го тура УПЛ 2024/25 против Вереса (1:2) прокомментировал конфликт с Игорем Харатиным, который случился уже по окончанию поединка:

«О чем я говорил с Игорем Харатиным после игры? Он хотел что-то сказать, а я не услышал, потому что трибуны радовались и было очень шумно. Я пошел к нему, чтобы спросить, что он имел в виду.

Решил уточнить у него. Что касается празднования – мне кажется это неэтично. Потому что клуб Колос не поступал с ним так, как он это чувствует. Я его поздравляю – он забил гол и молодец».

Харатин реализовал пенальти для Вереса на 90+8-й минуте и бурно отпраздновал. Поздееву это не понравилось и он заявил о неуважении, поскольку Игорь является экс-игроком Колоса. Именно Поздеев перевел Харатина во вторую команду коллектива из Ковалевки, так как Игорь хотел его отставки.

Видеообзор матча Верес – Колос (2:1)

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Александр Поздеев Игорь Харатин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Колос Ковалевка Верес - Колос
Даниил Агарков Источник: ФК Верес
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