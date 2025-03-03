ПОЗДЕЕВ: «Девушки судят – пусть судят. По пять минут смотреть VAR...»

Главный тренер Колоса Александр Поздеев провел пресс-конференцию после поражения Вересу (1:2) в матче 19-го тура УПЛ 2024/25:

«В Ровно всегда много борьбы. Здесь не бывает другого футбола. Все – в штрафную площадь, все – максимально вертикально. Верес предлагает такую игру и мы не можем отказаться от нее. Потому, что для победы в такой игре нужно опустить мяч. А для этого нужно высокое индивидуальное мастерство. Верес – очень организован в среднем блоке. И каждый перехват мяча от них – это контратака. Мы это понимали, старались очень осторожно продвигаться вперед. Это такой силовой футбол. Где-то мы справились. Где-то – нет.

Эти все просмотры VAR... По эпизоду с пенальти – у меня есть претензия только к своему футболисту. Я не понимаю, как на последней минуте, стоя на прямых ногах, можно ждать пока мяч к тебе прилетит. Нужно самому идти на мяч и выбивать его подальше. Мы на ровном месте подарили сопернику три зачетных балла. И это меня расстраивает.

О судействе говорить не хочу. Девушки судят – пусть судят. Пусть развиваются. Но я лично чувствую большую разницу между тем, когда судят девушки, а когда – нет. И это касается именно этой бригады. По пять минут смотреть VAR – найдите еще одну такую игру в чемпионате. Ну так долго принимать решения – сбивается темп игры, все ломается. Потому что футбол – это о динамике. Возможно и есть основания обращаться к VAR – но принимайте решение быстрее!

О чем я говорил с Игорем Харатиным после игры? Он что-то хотел сказать, а я не услышал, потому что трибуны радовались и было очень шумно. Я пошел к нему, чтобы переспросить, что он имел в виду. Решил уточнить у него. Относительно празднования – мне кажется это неэтично. Потому что клуб Колос не поступал с ним так, как он это чувствует. Я его поздравляю – он забил гол и молодец».

Главным рефери матча была Анастасия Романюк.

Видеообзор матча Верес – Колос (2:1)