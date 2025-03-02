Виталий ПОНОМАРЕВ: «Снова пропустили необязательный быстрый гол»

В 19-м туре украинской Премьер-лиги львовский «Рух» уступил луганской «Заре» на выезде 0:2.

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал игру своей команды.

«Как и в предыдущем матче, мы пропустили необязательный быстрый гол. На этот раз «Рух» имел достаточно моментов, чтобы отыграться, но, к сожалению, не смог реализовать свои возможности. Зато «Заря» использовала свои шансы и заслуженно победила.

Пропущенные голы – это следствие потери концентрации. Нужно доигрывать каждый эпизод до конца, особенно это касается первого пропущенного мяча. Игрок «Зари» сделал забегание, а наш футболист не доиграл момент до конца. Надо сделать правильные выводы из этих ошибок и двигаться дальше.

В целом новички сегодня выглядели неплохо. Как я уже говорил, им еще нужно время на адаптацию. Также после болезни восстановились другие игроки, поэтому не думаю, что этот фактор существенно повлиял на нашу игру», – пояснил Пономарев.