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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 19:30 | Обновлено 02 марта 2025, 19:32
354
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Снова пропустили необязательный быстрый гол»

Львовский коллектив терпит второе поражение подряд после возобновления чемпионата

02 марта 2025, 19:30 | Обновлено 02 марта 2025, 19:32
354
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Снова пропустили необязательный быстрый гол»
ФК Рух. Виталий Пономарев

В 19-м туре украинской Премьер-лиги львовский «Рух» уступил луганской «Заре» на выезде 0:2.

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал игру своей команды.

«Как и в предыдущем матче, мы пропустили необязательный быстрый гол. На этот раз «Рух» имел достаточно моментов, чтобы отыграться, но, к сожалению, не смог реализовать свои возможности. Зато «Заря» использовала свои шансы и заслуженно победила.

Пропущенные голы – это следствие потери концентрации. Нужно доигрывать каждый эпизод до конца, особенно это касается первого пропущенного мяча. Игрок «Зари» сделал забегание, а наш футболист не доиграл момент до конца. Надо сделать правильные выводы из этих ошибок и двигаться дальше.

В целом новички сегодня выглядели неплохо. Как я уже говорил, им еще нужно время на адаптацию. Также после болезни восстановились другие игроки, поэтому не думаю, что этот фактор существенно повлиял на нашу игру», – пояснил Пономарев.

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Александр Сильченко Источник: ФК Рух Львов
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