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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Хорошо, что вообще с Ворсклой сыграли вничью»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2025, 19:43 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:52
981
2

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Хорошо, что вообще с Ворсклой сыграли вничью»

Капитан «Динамо» высказался о 19-м туре УПЛ

28 февраля 2025, 19:43 | Обновлено 28 февраля 2025, 19:52
981
2
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Хорошо, что вообще с Ворсклой сыграли вничью»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльсикий

Капитан киевского «Динамо» Виталий Буяльский проанализировал поединок 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором столичный клуб поделил очки с полтавской «Ворсклой» (1:1).

– Поделитесь впечатлениями от сегодняшнего матча. Понятно, что результат не очень удачный, что у команды не получилось?

– Трудно сказать, что не получилось, потому что мы готовились к одной игре, хотели играть одним способом, а получилось совсем не так, как договаривались сначала. Начали бить мяч вперед, не могли зацепиться за него, и поэтому, возможно, у нас ничего не получилось.

–​ Но удалось забить, вы вели в счете, и, казалось, все не так плохо…

– Далее, казалось, но потом мы пропустили гол после подачи с фланга и все. Где-то у команды исчезла уверенность. Хорошо, что вообще сыграли вничью, ведь могли еще пропустить, вы видели, что моменты у «Ворсклы» были.

– Тренер сказал, что очень повлияло поле, а именно его состояние, которое было не таким. Как следует.

– Повторюсь, мы готовились к одной игре, думали, что поле будет хотя бы такое, как против «Карпат», не говоря уже о лучшем, чтобы можно было мяч низом передавать. А на самом деле вели его коленом или животом. Как это можно?

– То есть то, что матч перенесли из Полтавы в Киев не облегчило вам задачу?

– На самом деле, нам было без разницы, где играть. Мы узнали, что матч перенесут в Киев, кажется, буквально за два дня до игры. Понимали, что сейчас все поля примерно такие. Нужно всей команде сконцентрированнее играть в обороне и реализовывать свои моменты.

– «Ворскла» борется за выживание, могла ли быть недооценка соперника?

– Я не заглядывал в турнирную таблицу. Только посмотрел, как они играли с «Оболонью». В начале игры у них были моменты, они могли ее забивать. Но потом им поставили не обязательный 11-метровый, поэтому они проиграли. Могу сказать, это была случайность.

– Расскажите о своем забитом мяче, о хорошем пас, который вы получили от Дячука…

– Да, Макс дал пас в разрез, я принял мяч и на паузе ждал, что будет делать вратарь. Не скажу, что это мастерство. Если выходы лицом к лицу не реализовывать, то что тут вообще делать?

– Следующая игра с ЛНЗ на выезде меньше, чем за неделю, будете готовиться к ней не в очень хорошем настроении?

– Сегодня Сегодня посмотрим, как ЛНЗ будет играть. Может что-нибудь разберем, каждый сам, индивидуально. Но в ближайшее время будем готовиться к этой игре.

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Виталий Буяльский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо
Андрей Витренко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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VORSKLA_POLTAVA_official
Отак полтавські хлопці опустили дірявих, що нічиєї радієте
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+1
Павло
І таких клоунів-дармоїдів ще хтось за 20 млн. баксів купляти хоче 
Та з такою грою вони самі мають доплачувати, як свого часу справедливо казав Кварцяний
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-1
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