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  4. Ашур признался, сколько Полесье получило от клуба MLS за трансфер Смолякова
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 17:48 |
546
0

Ашур признался, сколько Полесье получило от клуба MLS за трансфер Смолякова

В зимнее трансферное окно Артем стал игроком Лос-Анджелес

27 февраля 2025, 17:48 |
546
0
Ашур признался, сколько Полесье получило от клуба MLS за трансфер Смолякова
Instagram. Артем Смоляков

Главный тренер житомирского Полесья Имад Ашур в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, сколько американский клуб Лос-Анджелес из MLS заплатил за трансфер Артема Смолякова:

«Детали сделки – суммарная трансферная стоимость 2 миллиона [евро], если не ошибаюсь.

Также у клуба остается право на определенный процент продаж. Что касается других предложений, мне это неизвестно, ведь я получаю информацию уже на конечном этапе».

Смоляков стал игроком Лос-Анджелес в феврале 2025 года. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

Артем выступал за житомирский коллектив с лета 2023. За все время в футболке волков Смоляков провел 43 поединка во всех турнирах, оформил два гола и один ассист.

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Артем Смоляков Имад Ашур Лос-Анджелес (MLS) трансферы трансферы УПЛ Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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