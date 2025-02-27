Ашур признался, сколько Полесье получило от клуба MLS за трансфер Смолякова

Главный тренер житомирского Полесья Имад Ашур в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, сколько американский клуб Лос-Анджелес из MLS заплатил за трансфер Артема Смолякова:

«Детали сделки – суммарная трансферная стоимость 2 миллиона [евро], если не ошибаюсь.

Также у клуба остается право на определенный процент продаж. Что касается других предложений, мне это неизвестно, ведь я получаю информацию уже на конечном этапе».

Смоляков стал игроком Лос-Анджелес в феврале 2025 года. Соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

Артем выступал за житомирский коллектив с лета 2023. За все время в футболке волков Смоляков провел 43 поединка во всех турнирах, оформил два гола и один ассист.