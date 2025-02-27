Потеря для Реала. Дани Себальос рискует пропустить несколько недель

В первом матче полуфинального противостояния в Кубке Испании мадридский «Реал» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Реал Сосьедад». Победу омрачила травма полузащитника мадридского клуба Дани Себальоса.

Футболист получил повреждение уже в компенсированное время. Себальос смог уйти с поля с некоторой поддержкой, но вскоре обнаружил, что не может переносить вес на ногу. Врачам и помощникам команды пришлось вмешаться, помогая ему, пока он морщился от боли.

В четверг, 27 февраля, Дани Себальос пройдет обследование, чтобы определить полную степень повреждения. Ранние признаки указывают на травму подколенного сухожилия, а не на прямую проблему с коленом.

По предварительным оценкам игрок может пропустить 3-4 недели. Он не только пропустит матч Ла Лиги против «Бетиса». Но и не сможет помоч команде в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

В текущем сезоне Дани Себальос провел за «Реал» 30 матчей во всех турнирах. Отметился двумя результативными передачами.