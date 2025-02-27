Микель Артета рассказал о сроках возвращения Сака и Мартинелли

«Арсенал» из-за травм лишился нескольких ключевых футболистов. Команда потеряла Букайо Сака, Габриэла Мартинелли, а также Кая Хаверца и Габриэла Жезуса.

Это существенно ослабило линию атаки. В двух последних матчах АПЛ против «Вест Хэма» и «Ноттингем Форест» «Арсенал» не забил ни одного мяча.

На возвращение в состав команды Сака и Мартинелли не следует рассчитывать до международной паузы, сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета. То есть на поле они выйдут не раньше апреля. И точно пропустят матчи «Арсенала» с ПСВ в Лиге чемпионов.

«Давайте посмотрим, как они будут восстанавливаться в ближайшие несколько недель, чтобы сделать правильные шаги. Они были вне игры долгое время, так что нам придется интегрировать их, возможно, постепенно. У нас будет встреча, чтобы обсудить, на каком этапе они находятся, особенно Габи. У него, вероятно, есть шанс до прихода Букайо, но как скоро это произойдет, нам нужно будет посмотреть», - сказал Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готовит предложение по капитану «Барселоны».