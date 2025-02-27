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Англия
27 февраля 2025, 11:42 | Обновлено 27 февраля 2025, 11:43
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Микель Артета рассказал о сроках возвращения Сака и Мартинелли

Букайо Сака и Габриэл Мартинелли не сыграют против ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля 2025, 11:42 | Обновлено 27 февраля 2025, 11:43
99
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Микель Артета рассказал о сроках возвращения Сака и Мартинелли
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

«Арсенал» из-за травм лишился нескольких ключевых футболистов. Команда потеряла Букайо Сака, Габриэла Мартинелли, а также Кая Хаверца и Габриэла Жезуса.

Это существенно ослабило линию атаки. В двух последних матчах АПЛ против «Вест Хэма» и «Ноттингем Форест» «Арсенал» не забил ни одного мяча.

На возвращение в состав команды Сака и Мартинелли не следует рассчитывать до международной паузы, сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета. То есть на поле они выйдут не раньше апреля. И точно пропустят матчи «Арсенала» с ПСВ в Лиге чемпионов.

«Давайте посмотрим, как они будут восстанавливаться в ближайшие несколько недель, чтобы сделать правильные шаги. Они были вне игры долгое время, так что нам придется интегрировать их, возможно, постепенно. У нас будет встреча, чтобы обсудить, на каком этапе они находятся, особенно Габи. У него, вероятно, есть шанс до прихода Букайо, но как скоро это произойдет, нам нужно будет посмотреть», - сказал Артета.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готовит предложение по капитану «Барселоны».

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Арсенал Лондон Микель Артета травма Лига чемпионов ПСВ Букайо Сака Габриэл Мартинелли Габриэл Жезус Кай Хаверц
Сергей Турчак Источник: The Athletic
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