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Англия
26 февраля 2025, 10:40 | Обновлено 26 февраля 2025, 10:41
1071
0

Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны

Английский гранд нацелился на трансфер Френки де Йонга

26 февраля 2025, 10:40 | Обновлено 26 февраля 2025, 10:41
1071
0
Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «Арсенала», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готов заплатить за 27-летнего футболиста 75 миллионов евро. Будущее Френки в Барселоне неоднозначно: игрок получает игровые минуты и становится одним из ключевых игроков команды, но соглашение не продлевает.

Действующий контракт де Йонга с клубом закончится летом 2026 года.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 26 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» ведет переговоры по трансферу.

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Френки де Йонг Арсенал Лондон Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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