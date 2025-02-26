Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны
Английский гранд нацелился на трансфер Френки де Йонга
Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «Арсенала», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд готов заплатить за 27-летнего футболиста 75 миллионов евро. Будущее Френки в Барселоне неоднозначно: игрок получает игровые минуты и становится одним из ключевых игроков команды, но соглашение не продлевает.
Действующий контракт де Йонга с клубом закончится летом 2026 года.
В текущем сезоне Френки де Йонг провел 26 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» ведет переговоры по трансферу.
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