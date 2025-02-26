Названа сумма. Арсенал готовит предложение по капитану Барселоны

Нидерландский полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг привлекает внимание «Арсенала», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готов заплатить за 27-летнего футболиста 75 миллионов евро. Будущее Френки в Барселоне неоднозначно: игрок получает игровые минуты и становится одним из ключевых игроков команды, но соглашение не продлевает.

Действующий контракт де Йонга с клубом закончится летом 2026 года.

В текущем сезоне Френки де Йонг провел 26 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезда «Барселоны» ведет переговоры по трансферу.