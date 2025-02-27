Сыграет ли Лунин в полуфинале Кубка Испании? Анчелотти дал точный ответ
Тренер «Реала» проанализировал игру украинца
Итальянский специалист Карло Анчелотти, который тренирует мадридский «Реал», подвел итоги выступления Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад» (1:0).
Тренер подчеркнул, что украинец приятно удивил его, поэтому Карло доверит Андрею место в основе на ответную игру Кубка.
«Он очень хорошо проявил себя, он очень надежный вратарь. Лунин был фантастическим в прошлом году, и то же самое он показывает и в этом сезоне. Андрей сыграет ответный матч полуфинала Кубка Испании, но разговоры о том, кто сыграет в любом возможном финале, кажутся мне слишком далекими на данном этапе», – сказал Анчелотти.
Напомним, что Андрей получил самую высокую оценку от статистического портала SofaScore за игру с «Реал» Сосьедад.
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