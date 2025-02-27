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Испания
27 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 27 февраля 2025, 06:01
972
0

Сыграет ли Лунин в полуфинале Кубка Испании? Анчелотти дал точный ответ

Тренер «Реала» проанализировал игру украинца

27 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 27 февраля 2025, 06:01
972
0
Сыграет ли Лунин в полуфинале Кубка Испании? Анчелотти дал точный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который тренирует мадридский «Реал», подвел итоги выступления Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад» (1:0).

Тренер подчеркнул, что украинец приятно удивил его, поэтому Карло доверит Андрею место в основе на ответную игру Кубка.

«Он очень хорошо проявил себя, он очень надежный вратарь. Лунин был фантастическим в прошлом году, и то же самое он показывает и в этом сезоне. Андрей сыграет ответный матч полуфинала Кубка Испании, но разговоры о том, кто сыграет в любом возможном финале, кажутся мне слишком далекими на данном этапе», – сказал Анчелотти.

Напомним, что Андрей получил самую высокую оценку от статистического портала SofaScore за игру с «Реал» Сосьедад.

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Карло Анчелотти Реал Сосьедад Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Реал Сосьедад - Реал Мадрид Андрей Лунин
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
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