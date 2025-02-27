Сыграет ли Лунин в полуфинале Кубка Испании? Анчелотти дал точный ответ

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который тренирует мадридский «Реал», подвел итоги выступления Андрея Лунина в первом матче 1/2 финала Кубка Испании против клуба «Реал Сосьедад» (1:0).

Тренер подчеркнул, что украинец приятно удивил его, поэтому Карло доверит Андрею место в основе на ответную игру Кубка.

«Он очень хорошо проявил себя, он очень надежный вратарь. Лунин был фантастическим в прошлом году, и то же самое он показывает и в этом сезоне. Андрей сыграет ответный матч полуфинала Кубка Испании, но разговоры о том, кто сыграет в любом возможном финале, кажутся мне слишком далекими на данном этапе», – сказал Анчелотти.

Напомним, что Андрей получил самую высокую оценку от статистического портала SofaScore за игру с «Реал» Сосьедад.