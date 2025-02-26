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Англия
26 февраля 2025, 14:55 | Обновлено 26 февраля 2025, 15:42
763
0

В Англии сообщили о перспективах Зинченко вернуться в стартовый состав

Украинский защитник может заменить дисквалифицированного Льюис-Скелли

26 февраля 2025, 14:55 | Обновлено 26 февраля 2025, 15:42
763
0
В Англии сообщили о перспективах Зинченко вернуться в стартовый состав
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26 февраля состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Ноттингем» и лондонский «Арсенал».

В этом противостоянии наставник «канониров» Микель Артета не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Майлза Люьиса-Скелли. Английские журналисты сообщают, что одним из вероятных кандидатов на возвращения в стартовый состав является украинец Александр Зинченко:

«Зинченко – игрок, который не так много играл в текущем сезоне, как ему бы хотелось. Хотя он пропустил 12 матчей в этой кампании из-за травмы, он был доступен в остальных 28. Украинец сыграл всего 14 поединков и пока не забил ни одного гола и не отдал результативную передачу ни одному из своих партнеров по команде.

Однако Зинченко все еще может оказать влияние на результат, особенно учитывая отсутствие креативных футболистов у «Арсенала» в настоящее время. С учетом отсутствия Льюиса-Скелли у Александра появится шанс, который нужен украинскому защитнику».

«Арсенал» набрал 53 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Ливерпуля» – составляет 11 очков, но у «канониров» остался матч в запасе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Александр Зинченко Майлз Льюис-Скелли
Николай Титюк Источник: Football London
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