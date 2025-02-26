В Англии сообщили о перспективах Зинченко вернуться в стартовый состав

26 февраля состоится матч 27-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся «Ноттингем» и лондонский «Арсенал».

В этом противостоянии наставник «канониров» Микель Артета не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Майлза Люьиса-Скелли. Английские журналисты сообщают, что одним из вероятных кандидатов на возвращения в стартовый состав является украинец Александр Зинченко:

«Зинченко – игрок, который не так много играл в текущем сезоне, как ему бы хотелось. Хотя он пропустил 12 матчей в этой кампании из-за травмы, он был доступен в остальных 28. Украинец сыграл всего 14 поединков и пока не забил ни одного гола и не отдал результативную передачу ни одному из своих партнеров по команде.

Однако Зинченко все еще может оказать влияние на результат, особенно учитывая отсутствие креативных футболистов у «Арсенала» в настоящее время. С учетом отсутствия Льюиса-Скелли у Александра появится шанс, который нужен украинскому защитнику».

«Арсенал» набрал 53 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидера – «Ливерпуля» – составляет 11 очков, но у «канониров» остался матч в запасе.