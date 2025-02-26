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Сборная УКРАИНЫ
26 февраля 2025, 13:48 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:49
115
0

Владимир ПЯТЕНКО: «Было важно взять свои очки»

Главный тренер женской сборной Украины подвел итог первых матчей в Лиге наций

26 февраля 2025, 13:48 | Обновлено 26 февраля 2025, 13:49
115
0
Владимир ПЯТЕНКО: «Было важно взять свои очки»
УАФ. Владимир Пятенко

Женская сборная Украины по футболу удачно стартовала в розыгрыше Лиги наций. Наставник команды Владимир Пятенко поделился впечатлениями от поединков в Лиге наций, в которых были одержаны победы над албанками и хорватками с одинаковым счетом 2:1.

– Наши первые соперницы в турнире занимают более низкие места в рейтинге, и поэтому было важно взять, как говорится, свои очки. Нам удалось, хотя сделать это было нелегко. Дело в том, что скелет сборной Албании составляют легионерки, уже успевшие провести на клубном уровне по несколько поединков. Нам же не хватало игровой практики. Поэтому, пользуясь случаем, отдам должное тренерам отечественных клубных команд, которые во время зимней подготовки позаботились, чтобы с физическими кондициями подопечных все было хорошо.

– Говорят, что победителей не судят, и все же были ли у вас претензии к подопечным после противостояния с албанками?

– Хозяйки упорно сопротивлялись, однако мы диктовали условия, забив дважды. Единственное, за что можно упрекнуть наших игроков, так это за потерю концентрации в компенсированное время, что привело к пропущенному мячу. Конечно, добавило воодушевления подопечным и присутствие на матче президента УАФ Андрея Шевченко и генерального секретаря УАФ Игоря Грищенко.

– Информации о хорватках хватало?

– Конечно, с ними нам пришлось выяснять отношения в недавнем отборе на Евро-2025. Хотя, если откровенно, мы думали, что хорватки будут действовать в другой манере, по схеме 4-4-1-1, а они играли так, как во втором тайме своего предыдущего матча в Лиге наций – с чешками. Видимо, тренерский штаб решил, что схема 3-5-2 для них более комфортна в борьбе за контроль мяча. По ходу поединка пришлось кое-что перестроить, больше сосредоточиться на игре на флангах, чтобы воспользоваться тем, что оппоненты действовали с тремя центральными защитниками.

– По сравнению с первым матчем в стартовом составе украинок не было капитана Дарьи Апанащенко. Почему?

– Она не смогла помочь из-за болезни. Но ее удачно заменила в обороне Яна Котик, даже успевшая в дебюте открыть счет.

– Вы настраивали подопечных на быстрый гол?

– Отвечу так: была установка играть агрессивно при стандартных положениях. И уже после первого розыгрыша мы вышли вперед, воспользовавшись домашней заготовкой.

– Однако, как и в матче с албанками, под занавес противостояния пришлось поволноваться, когда соперницы сократили отставание до минимума…

– Вот именно, сказались проблемы с игровой практикой. Но обошлось, мы умело сыграли по счету, да и наш вратарь Дарья Келюшик была на высоте.

– Что скажете о состоянии газонов на стадионах в Дурресе и Эльбасане, где проходили поединки?

– Грех сетовать, как для этого времени года они были качественными. Наверное, именно поэтому обошлось без травм.

– Несмотря на две победы подряд, украинки по дополнительным показателям уступают в турнирной таблице чешкам, в активе которых также шесть очков. Именно с лидером группы наши девушки проведут 4 апреля очередной матч в Лиге наций...

– И снова мы будем настраиваться только на победу. Очень надеюсь, что с игровым тонусом уже все будет хорошо, ведь в марте мои подопечные проведут по три календарных поединка во второй части чемпионата Украины в высшей лиге.

– Будут ли изменения в команде?

– Я рассчитываю еще на тех футболисток, которым повреждения помешали сыграть с албанками и хорватками. Есть, как говорится, на карандаше несколько потенциальных дебютанток. Потому без ротации в составе не обойдется. Будут играть только самые сильные.

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Сергей Турчак Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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