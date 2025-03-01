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  4. Перес готовит невероятное. Реал хочет купить главную звезду Барселоны
Испания
01 марта 2025, 01:57 |
99
0

Перес готовит невероятное. Реал хочет купить главную звезду Барселоны

Флорентино не оставляет надежд трансфера Ямала

01 марта 2025, 01:57 |
99
0
Перес готовит невероятное. Реал хочет купить главную звезду Барселоны
Defensa Central. Флорентино Перес и Ламин Ямал

Мадридский «Реал» хочет подписать молодого таланта «Барселоны».

По информации Elgoldigital, президент «Реала» Флорентино Перес уже делал запрос относительно трансфера Ламина Ямала, но получил отрицательный ответ. Однако Перес не покидает надежд подписать Ямала, для этого он собрал все руководство «Реала» и обсудил этот трансфер.

В мадридском клубе пришли к согласию, что Ямала можно подписать, ударив «Барселону» по самому слабому месту – «Реал» готов предложить сумму, от которой «сине-гранатовым», учитывая их финансовые трудности, будет трудно отказаться.

Ранее юный вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямал заявил, что хочет видеть в клубе полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу.

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Реал Мадрид Барселона трансферы Ла Лиги трансферы Ламин Ямал Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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