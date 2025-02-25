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Англия
25 февраля 2025, 13:14 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:26
422
0

Ради Золотого мяча. Слот призывает Салаха остаться в Ливерпуле

Слот считает, что шансы Салаха выиграть Золотой мяч возрастут, если «Ливерпуль» возьмет трофей

25 февраля 2025, 13:14 | Обновлено 25 февраля 2025, 13:26
422
0
Ради Золотого мяча. Слот призывает Салаха остаться в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Египтянин может покинуть клуб в статусе свободного агента. Тренер «Ливерпуля» Арне Слот рекомендует футболисту продлить контракт.

Салах забил 30-й гол в сезоне в матче с «Манчестер Сити» (2:0), сравнявшись с Гордоном Ходжсоном, третьим бомбардиром клуба за всю историю с 241 голом. Египтянин принял непосредственное участие в 51 голе в этом сезоне, отдав 21 голевую передачу.

Салах уже является самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» и может попросить больше денег в новой сделке. Клуб готов обсуждать новые условия.

«На это можно смотреть с двух сторон. Можно сказать, что чем лучше он играет, тем дороже он может стать, а если бы он играл действительно хуже, мы бы передумали продлевать его контракт», – сказал Арне Слот.

По мнению тренера «Ливерпуля», шансы Салаха получить Золотой мяч возрастут, если «Ливерпуль» станет чемпионом Англии. Сейчас команда уверенно лидирует, опережая «Арсенал» на 11 очков.

«Если мы как команда сможем что-то выиграть, у него будет гораздо больше шансов выиграть индивидуальный приз, такой как Золотой мяч. Все, кто выигрывал его в прошлом, вероятно, выигрывали либо чемпионат, либо Лигу чемпионов. Но в футболе всегда так: вам нужна команда, чтобы выиграть индивидуальный приз, и это то, что Мо понимает очень хорошо», – отметил наставник «Ливерпуля».

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Мохамед Салах Арне Слот Ливерпуль Золотой мяч чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
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