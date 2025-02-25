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Лига наций
25 февраля 2025, 11:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:47
56
0

Украина – Хорватия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 февраля в 19:00 видеотрансляцию Лиги наций среди женщин

25 февраля 2025, 11:01 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:47
56
0
Украина – Хорватия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

25 февраля в 19:00 в Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» состоится поединок Лиги наций 2025 среди женщин.

Женская сборная Украины в Албании проведет домашний матч 2-го тура против Хорватии.

Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).

Под руководством и. о. главного тренера Владимира Пятенко к встрече готовились 24 футболистки.

Лига наций по футболу среди женщин. Группа B4. Турнирная таблица

Украина – Хорватия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция поединка состоится на YouTube канале УАФ.

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Итоги 1-го тура женской Лиги наций. Сборная Украины занимает 2-е место
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко смотреть онлайн Лига наций по футболу среди женщин Украина - Хорватия женская сборная Хорватии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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