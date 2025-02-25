Украина – Хорватия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля в 19:00 в Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» состоится поединок Лиги наций 2025 среди женщин.

Женская сборная Украины в Албании проведет домашний матч 2-го тура против Хорватии.

Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).

Под руководством и. о. главного тренера Владимира Пятенко к встрече готовились 24 футболистки.

Лига наций по футболу среди женщин. Группа B4. Турнирная таблица

Украина – Хорватия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция поединка состоится на YouTube канале УАФ.