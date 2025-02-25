Украина – Хорватия. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 февраля в 19:00 видеотрансляцию Лиги наций среди женщин
25 февраля в 19:00 в Эльбасане на стадионе «Эльбасан Арена» состоится поединок Лиги наций 2025 среди женщин.
Женская сборная Украины в Албании проведет домашний матч 2-го тура против Хорватии.
Четыре дня назад сине-желтые в Дурресе победили команду Албании (2:1). В другом матче группы Чехия разгромила Хорватию (4:0).
Под руководством и. о. главного тренера Владимира Пятенко к встрече готовились 24 футболистки.
Лига наций по футболу среди женщин. Группа B4. Турнирная таблица
Украина – Хорватия. Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая трансляция поединка состоится на YouTube канале УАФ.
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