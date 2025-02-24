Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В феврале без поражений. Стал известен тренер месяца Ла Лиги
Испания
24 февраля 2025, 18:48 |
749
1

В феврале без поражений. Стал известен тренер месяца Ла Лиги

«Барселона» Ханси Флика одержала 4 победы в феврале

24 февраля 2025, 18:48 |
749
1
В феврале без поражений. Стал известен тренер месяца Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик был признан лучшим тренером месяца в испанской Ла Лиге.

Каталонцы провели в феврале четыре матча и во всех одержали победы.

Команда обыграла «Алавес» (1:0), «Севилью» (4:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Лас-Пальмас» (2:0).

«Барселона» лидирует в турнирной таблице, имея 54 очка – столько же, сколько и у мадридского «Реала».

Для немецкого специалиста это уже третья награда «Лучший тренер месяца» в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Барселона» и «Реал» могут встретиться в финале Лиги чемпионов.

По теме:
Реал – один из лидеров топ-5 лиг 24/25 по голам из-за пределов штрафной
Антони в Ла Лиге оформил больше голевых действий, чем за 44 матча в АПЛ
Уйти или остаться? Модрич принял решение о будущем в Реале
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона Ханс-Дитер Флик лучший тренер
Александр Сильченко Источник: LaLiga
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23 февраля 2025, 20:29 2
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча

Матч 26-го тура Английской Премьер-лиги начался в 18:30 по киевскому времени

Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Футбол | 23 февраля 2025, 20:31 4
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ
Суркис и Бражко приняли решение после сорванного трансфера в АПЛ

Киевляне продлят контракт с Владимиром Бражко

Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 24.02.2025, 18:19
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Монца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Футбол | 23.02.2025, 23:43
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо над Карпатами
Жирона и друзья. Как сейчас обстоят дела у команд-сенсаций минувшего сезона
Футбол | 24.02.2025, 14:50
Жирона и друзья. Как сейчас обстоят дела у команд-сенсаций минувшего сезона
Жирона и друзья. Как сейчас обстоят дела у команд-сенсаций минувшего сезона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Барселона видала непогану серію в Ла Лізі, тож вибір логічний
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
Свою крутость не доказал. Паркер нокаутировал Баколе во втором раунде
23.02.2025, 00:32 39
Бокс
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
Букмекеры назвали главного фаворита ЛЧ после жеребьевки плей-офф
23.02.2025, 07:46 7
Футбол
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 3
Футбол
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
Вакханалия на ринге. Бетербиев и Бивол провели бой-реванш за абсолют
23.02.2025, 01:53 53
Бокс
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
Усик отреагировал на слова Фьюри, что он победил в реванше
23.02.2025, 08:50
Бокс
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
23.02.2025, 06:39
Футбол
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Мартин Баколе. Шок во втором раунде. Видео нокаута
23.02.2025, 00:43 11
Бокс
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
24.02.2025, 09:55 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем