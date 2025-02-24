В феврале без поражений. Стал известен тренер месяца Ла Лиги

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик был признан лучшим тренером месяца в испанской Ла Лиге.

Каталонцы провели в феврале четыре матча и во всех одержали победы.

Команда обыграла «Алавес» (1:0), «Севилью» (4:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Лас-Пальмас» (2:0).

«Барселона» лидирует в турнирной таблице, имея 54 очка – столько же, сколько и у мадридского «Реала».

Для немецкого специалиста это уже третья награда «Лучший тренер месяца» в этом сезоне.

Ранее стало известно, что «Барселона» и «Реал» могут встретиться в финале Лиги чемпионов.