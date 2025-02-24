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Украина. Первая лига
24 февраля 2025, 13:47 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:49
122
0

Металлист 1925 – Металург – 2:0. Видео голов и обзор матча

Харьковский клуб выиграл второй матч за день

24 февраля 2025, 13:47 | Обновлено 24 февраля 2025, 13:49
122
0
Металлист 1925 – Металург – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» подготовку ко второй части сезона проводит в Винниках. 23 февраля команда провела два контрольных матча. В первом из них подопечные Патрика ван Леувена встретились с клубом «Ревера 1908» и победили 5:1.

Вторым соперником «Металлиста 1925» стал запорожский «Металлург». Команда выступает в Первой лиге. В первой части чемпионата «Металлург» набрал 17 очков и в занимает в турнирной таблице 11 место.

«Металлист 1925» также играет в Первой лиге. Команда Патрика ван Леувена набрала 25 очков в 14 матчах и расположилась на пятой позиции.

Счет в матче на 5-й минуте открыл Вячеслав Чурко. В начале второго тайма Андрей Борячук отправил в ворота «Металлурга» второй мяч.

Свой следующий контрольный матч на сборах «Металлист 1925» проведет 27 февраля. Соперником станет «Буковина».

Товарищеский матч. 23 февраля. Винники

«Металлист 1925» «Металлург» 2:0

Голы: Чурко 5, Борячук 53

«Металлист 1925»: Мозиль (Проценко 46), Капинус, Салюк, Снурницын, Черноморец, Литвиненко, Ари Моура (Пушкуца 69), Юрченко (к), Чурко, Стень (Смитюх 69), Борячук (Нагнойный).

«Металлург»: Байда, Клименко, Юречко, Козлов, Страдс, Алибеков, Бандурин, Борисенко, Варяник, Близниченко (к), Иродовский.

Предупреждения: Салюк 20 – Близниченко 14

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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