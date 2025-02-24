Металлист 1925 – Ревера 1908 – 5:1. Дубль Гаджиева. Видео голов и обзор

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. 23 февраля команда провела два контрольных матча. В первом из них подопечные Патрика ван Леувена встретились с клубом «Ревера 1908».

«Ревера 1908» выступает в группе А Второй лиги. В первой части сезона команда в 12 матчах набрала 13 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Металлист 1925» играет в Первой лиге. Команда Патрика ван Леувена набрала 25 очков в 14 матчах и расположилась на пятой позиции.

«Металлист 1925» еще в первом тайме обеспечил себе преимущество в два мяча. В начале второй половины матча Алексей Гусев сделал счет 3:0. «Ревера 1908» на 53-й минуте сократила отставание. Но затем получила в свои ворота еще два мяча.

Товарищеский матч. 23 февраля. Винники

«Металлист 1925» – «Ревера 1908» – 5:1

Голы: Панченко 25, Гаджиев 40, 83, Гусев 46, Бугай 90 - Угринюк 53

«Металлист 1925»: Варакута, Гусев, Имереков (к), Сабиев (Кондратюк 60), Кравец, Мафвента, Гаджиев, Панченко, Бугай, Педро Артур (Король 60), Рашица

«Ревера 1908»: Шарун, Коновалов, Буртник, ИНП (игрок на просмотре), Сальваровский, Бойко(к), Пащак, Дрекало, Неледва, Угринюк, Гуменяк

Предупреждения: Гуменяк 31, Бойко 54