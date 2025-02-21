«Неудачный для нас старт». Третьяков проанализировал матч с Черноморцем

Игрок «Колоса» Максим Третьяков поделился эмоциями после неудачного матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги. Команда из Ковалевки уступила «Черноморцу» со счетом 1:2.

– На данный момент отрицательные эмоции. Неудачный для нас старт это очевидно по результату. Остается только работать, верить в победу. Надо реализовывать моменты.

Я считаю, во втором тайме были моменты, которые мы могли реализовать. Это нам не удалось, а «Черноморец» смог реализовать. Может, у них было не так много у наших ворот опасных моментов, но они их реализовали, потому такой результат.

– 2-й тайм действительно был намного лучше в вашем исполнении – в частности, относительно острых моментов.

– Более динамично, больше играли вперед, быстрее, поэтому появлялись моменты.

– Какую поправку сделал в перерыве тренер? За счет чего удалось улучшить игру?

– Вы видите, игру удалось улучшить, но результат не удался. Говорил, что нужно прибавлять и в агрессии, и во всех компонентах – без мяча и с мячом. Поэтому пытались повысить скорость, перевести нашу игру поближе к воротам соперника.

– Как будете настраиваться на следующий тур?

– Конечно, будем настраиваться только на победу, потому что в турнирной таблице нам нужно подниматься как можно выше. Каждый матч, который будет впереди, стараемся выиграть.