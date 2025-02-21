Проходит дальше Аякс
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 2
Лига Европы21 февраля 2025, 14:04 |
111
0
Аякс – Юнион – 1:2. Пролезли в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля 2025, 14:04 |
111
0
20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Аякс» и бельгийский «Юнион». Победу со счетом 2:1 одержали гости, но дальше прошли хозяева.
«Аякс» вырвал путевку в овертайме в противостоянии с бельгийским „Юнионом“ (1:2 д.в. после победы 2:0 в первой игре), с 25-й минуты играя в меньшинстве.
Лига Европы, 1/16 финала, 20 февраля
Аякс – Юнион – 1:2 (3:2 по сумме матчей)
Голы: Тейлор, 93 – Макаллистер, 16, Эммануэль, 28
Удаления: Классен, 25
Видеообзор матча:
События матча
93’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Аякс).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз).
25’
Дави Классен (Аякс) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Макаллистер (Юнион Сент-Жилуаз).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2025, 12:49 1
Йозуа Киммих достиг успеха в переговорах с мюнхенским клубом
Бокс | 21 февраля 2025, 08:20 3
Даниэль отметил мощность украинца
Бокс | 20.02.2025, 21:38
Футбол | 21.02.2025, 10:42
Теннис | 20.02.2025, 14:06
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2025, 10:54 2
19.02.2025, 19:09 25
20.02.2025, 18:46 9
19.02.2025, 09:13 10
19.02.2025, 08:48 1
19.02.2025, 08:22 1
20.02.2025, 03:59 2
19.02.2025, 13:24