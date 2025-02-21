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Лига Европы
Проходит дальше Аякс
20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 1 : 2
Юнион Сент-Жилуаз
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Лига Европы
21 февраля 2025, 14:04 |
111
0

Аякс – Юнион – 1:2. Пролезли в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

21 февраля 2025, 14:04 |
111
0
Аякс – Юнион – 1:2. Пролезли в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Аякс» и бельгийский «Юнион». Победу со счетом 2:1 одержали гости, но дальше прошли хозяева.

«Аякс» вырвал путевку в овертайме в противостоянии с бельгийским „Юнионом“ (1:2 д.в. после победы 2:0 в первой игре), с 25-й минуты играя в меньшинстве.

Лига Европы, 1/16 финала, 20 февраля

Аякс – Юнион – 1:2 (3:2 по сумме матчей)

Голы: Тейлор, 93 – Макаллистер, 16, Эммануэль, 28

Удаления: Классен, 25

Видеообзор матча:

События матча

93’
ГОЛ ! С пенальти забил Кеннет Тейлор (Аякс).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Промис Дэвид (Юнион Сент-Жилуаз).
25’
Дави Классен (Аякс) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Макаллистер (Юнион Сент-Жилуаз).
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Юнион Сен-Жилуаз Аякс Лига Европы видео голов и обзор Дэви Классен Кеннет Тейлор удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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