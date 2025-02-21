Аякс – Юнион – 1:2. Пролезли в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором сошлись нидерландский «Аякс» и бельгийский «Юнион». Победу со счетом 2:1 одержали гости, но дальше прошли хозяева.

«Аякс» вырвал путевку в овертайме в противостоянии с бельгийским „Юнионом“ (1:2 д.в. после победы 2:0 в первой игре), с 25-й минуты играя в меньшинстве.

Лига Европы, 1/16 финала, 20 февраля

Аякс – Юнион – 1:2 (3:2 по сумме матчей)

Голы: Тейлор, 93 – Макаллистер, 16, Эммануэль, 28

Удаления: Классен, 25

Видеообзор матча: