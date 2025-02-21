В Мадриде нацелились на именитого футболиста Барселоны. Это запрос тренера

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне хочет видеть 21-летнего футболиста в своей команде. Руководство «матрасников» готовит предложение по трансферу Фермина.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Ман Юнайтед» готово предложение по звезде «Барселоны».