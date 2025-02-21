В Мадриде нацелились на именитого футболиста Барселоны. Это запрос тренера
Фермин Лопес привлекает внимание мадридского «Атлетико»
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.
По информации источника, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне хочет видеть 21-летнего футболиста в своей команде. Руководство «матрасников» готовит предложение по трансферу Фермина.
В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что у «Ман Юнайтед» готово предложение по звезде «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником Джозефа станет Мартин Баколе
Знакомимся с Алисией Скоулз