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Испания
21 февраля 2025, 08:20 | Обновлено 21 февраля 2025, 08:36
1302
0

В Мадриде нацелились на именитого футболиста Барселоны. Это запрос тренера

Фермин Лопес привлекает внимание мадридского «Атлетико»

21 февраля 2025, 08:20 | Обновлено 21 февраля 2025, 08:36
1302
0
В Мадриде нацелились на именитого футболиста Барселоны. Это запрос тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес привлекает внимание мадридского «Атлетико», сообщает Fichajes.

По информации источника, главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне хочет видеть 21-летнего футболиста в своей команде. Руководство «матрасников» готовит предложение по трансферу Фермина.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Ман Юнайтед» готово предложение по звезде «Барселоны».

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Фермин Лопес Атлетико Мадрид Барселона трансферы трансферы Ла Лиги Диего Симеоне
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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