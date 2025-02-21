Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 100 миллионов. У Ман Юнайтед готово предложение по звезде Барселоны
Испания
21 февраля 2025, 07:54 |
696
0

100 миллионов. У Ман Юнайтед готово предложение по звезде Барселоны

Рональд Араухо привлекает внимание английского гранда

21 февраля 2025, 07:54 |
696
0
100 миллионов. У Ман Юнайтед готово предложение по звезде Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готов сделать предложение в размере 100 миллионов евро за игрока, которого главный тренер команды рубен Аморим хочет видеть в своем составе.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Барселоны» не хотят видеть суперзвезду в команде.

По теме:
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
В Мадриде нацелились на именитого футболиста Барселоны. Это запрос тренера
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Рональд Араухо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Теннис | 20 февраля 2025, 14:06 42
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ

Ига в двух сетах с идентичным счетом уступила Мирре Андреевой 3:6, 3:6

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля
Футбол | 21 февраля 2025, 07:21 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 21 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Футбол | 20.02.2025, 08:12
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 21.02.2025, 03:23
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Футбол | 21.02.2025, 00:58
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 2
Бокс
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
20.02.2025, 00:37
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем