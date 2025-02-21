100 миллионов. У Ман Юнайтед готово предложение по звезде Барселоны

Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд готов сделать предложение в размере 100 миллионов евро за игрока, которого главный тренер команды рубен Аморим хочет видеть в своем составе.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Барселоны» не хотят видеть суперзвезду в команде.