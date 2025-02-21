100 миллионов. У Ман Юнайтед готово предложение по звезде Барселоны
Рональд Араухо привлекает внимание английского гранда
Уругвайский защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд готов сделать предложение в размере 100 миллионов евро за игрока, которого главный тренер команды рубен Аморим хочет видеть в своем составе.
В текущем сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что игроки «Барселоны» не хотят видеть суперзвезду в команде.
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