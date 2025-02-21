Панатинаикос - Викингур - 2:0. Как забил экс-игрок Шахтера. Видео голов
Греки одержали победу над соперником из Исландии
20 февраля в матче 1/16 финала Лиги конференций «Панатинаикос» одержал победу над «Викингуром».
В первой игре греческий клуб уступил более скромному сопернику.
Ответный матч для игроков «Панатинаикоса» не был легким. Открыть счет удалось команде лишь на 70-й минуте.
Спас греков от овертаймов экс-игрок «Шахтера» Тете, который отличился на 90+5-й минуте и вывел команду в 1/8 финала.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 20 февраля
Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – 2:0 (первый матч - 1:2)
Голы: Младенович, 70, Тете, 90+5
Видео голов и обзор матча
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