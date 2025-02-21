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20.02.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 2 : 0
Викингур Рейкьявик
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Лига конференций
21 февраля 2025, 05:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 05:33
87
0

Панатинаикос - Викингур - 2:0. Как забил экс-игрок Шахтера. Видео голов

Греки одержали победу над соперником из Исландии

21 февраля 2025, 05:25 | Обновлено 21 февраля 2025, 05:33
87
0
Панатинаикос - Викингур - 2:0. Как забил экс-игрок Шахтера. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля в матче 1/16 финала Лиги конференций «Панатинаикос» одержал победу над «Викингуром».

В первой игре греческий клуб уступил более скромному сопернику.

Ответный матч для игроков «Панатинаикоса» не был легким. Открыть счет удалось команде лишь на 70-й минуте.

Спас греков от овертаймов экс-игрок «Шахтера» Тете, который отличился на 90+5-й минуте и вывел команду в 1/8 финала.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответный матч. 20 февраля

Панатинаикос (Греция) – Викингур (Исландия) – 2:0 (первый матч - 1:2)

Голы: Младенович, 70, Тете, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Панатинаикос).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Младенович (Панатинаикос).
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Лига конференций Панатинаикос Викингур видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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