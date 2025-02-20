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Англия
20 февраля 2025, 14:49 | Обновлено 20 февраля 2025, 14:58
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«Он отлично справляется». Руководство Челси о работе Марески

Энцо Мареска точно продолжит работу в качестве главного тренера «Челси» до конца сезона

20 февраля 2025, 14:49 | Обновлено 20 февраля 2025, 14:58
112
0
«Он отлично справляется». Руководство Челси о работе Марески
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

В предыдущих трех матчах АПЛ «Челси» потерпел два поражения. Из последних девяти матчей чемпионата подопечные Энцо Марески выиграли только два. Команда выпала из зоны Лиги чемпионов и опустилась на шестое место.

На этом фоне в СМИ начали появляться сообщения, что главный тренер команды Энцо Мареска может остаться без работы. Ситуацию прокомментировал совладелец «Челси» Джонатан Голдштейн.

По словам Голдштейна, Энцо Мареска делает отличную работу и на 100 процентов продолжит работу в качестве главного тренера до конца сезона.

«Он отлично справляется. «Челси» начал сезон очень хорошо. Последние шесть недель, как вы знаете, были немного трудными. Но Энцо явно проделал большую работу по объединению команды, привлечению талантов. И мы очень оптимистично настроены на оставшуюся часть сезона», – сказал совладелец «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет обменяться португальцами с «Миланом».

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Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: The Athletic
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