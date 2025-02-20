В Шахтере определили пять игроков, исполняющих обязанности капитана

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко поделился мнением о работе на сборах, назначении капитанов команды и восстановлении чемпионата:

– Анализируя почти полтора месяца работы на сборах, насколько, по твоему мнению, команда готова ко второй части сезона и какие итоги можно подвести после такой плодотворной работы?

– Провели очень мощный тренировочный лагерь. Готовы или не готовы – покажут наши матчи в чемпионате.

– Что касается итогов работы?

– Все хорошо. Провели несколько игр на достаточно солидном уровне. Настроение неплохое, но уже хочется вернуться в Украину.

– После того как Тарас Степаненко покинул «Шахтер», ты официально стал капитаном команды. Какие функции берешь на себя в этой роли?

– У нас есть такая, так сказать, коалиция из пяти капитанов, поэтому я не один, мне помогают ребята. В принципе, мы все выполняем одно и то же дело, помогаем команде.

Тренер и директор позвали нас и сказали, что я, Бондар, Судаков, Марлон и Педриньо выполняют обязанности капитанов. Когда кого-то нет на поле, другой заменяет. Вот эта пятерка помогает тренеру и команде.

– Какой матч второй части сезона ждете больше всего?

– Все матчи. И во всех важно побеждать.

– На чем нужно сконцентрироваться во второй части сезона с первых минут?

– Сконцентрироваться на себе, потому что у нас иногда есть такое, когда мы смотрим на соперников и считаем какие-то баллы, но забываем, что нам тоже нужно победить. Если мы выигрываем все свои игры, то я думаю, у нас… Все зависит от нас просто, – рассказал Матвиенко.