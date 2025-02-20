Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Невозможно заставить людей замолчать». Анчелотти – о победе над Ман Сити
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 20 февраля 2025, 09:08
2713
0

«Невозможно заставить людей замолчать». Анчелотти – о победе над Ман Сити

Мадридский клуб выбил горожан и вышел в 1/8 финала ЛЧ

20 февраля 2025, 05:57 | Обновлено 20 февраля 2025, 09:08
2713
0
«Невозможно заставить людей замолчать». Анчелотти – о победе над Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции обговорил уверенную победу над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов (3:1). Испанский клуб за суммою двух встреч вышел в следующий раунд турнира.

«Мы повторили позитивные вещи, которые мы сделали в первом матче. Это было полное выступление во всех аспектах: в обороне, в нападении с мячом и без него. Когда команда хорошо работает без мяча, качество атаки чрезвычайно высоко, и есть много моментов. Мы столкнулись с очень качественной командой, и мы нашли баланс между атакой и обороной. Мы боремся за Лигу чемпионов, и у нас есть шанс далеко пройти в этом соревновании.

Без Холанда «Манчестер Сити» теряет атакующую мощь впереди. Мы забили очень рано после длинного паса вперед, а затем хорошо контролировали игру. Мы боремся, дальше 1/8 финала.

Я думаю, мы на правильном пути. Нам было трудно найти правильный основной состав, и теперь нам нужно работать, чтобы оставаться на этом уровне и, если возможно, улучшать ситуацию. Мы боролись, чтобы найти баланс, но каждые три дня проводится проверка, и, возможно, то, что я скажу сегодня, ничего не будет стоить, и нам придется снова искать свое. Я думаю, игроки уловили идею.

Мы вышли в 1/8 финала после 10 игр, и это слишком много. Теперь мы вступаем в более сложный период, который включает в себя лигу, полуфиналы Кубка Испании и 1/8 финала Лиги чемпионов. Нет вопроса об остановке. На эмоциональном уровне этот матч был для нас полезен.

Идея защиты в 4-4-2 правильная. Команда чувствует себя комфортно и хорошо работает. Мы также должны отметить выдающуюся работу двух крайних нападающих: Беллингема и Родриго. Мы должны продолжать в том же духе: с этим импульсом, в этой линии и с этой системой.

Замолчат ли критики? Невозможно заставить людей замолчать. Вы не можете выигрывать каждую игру. Когда мы проигрываем матч, люди не будут молчать и будут критиковать нас», – ответил Анчелотти.

По теме:
Защитник Реала дерзко обратился к соперникам в ЛЧ после разгрома Ман Сити
ВИДЕО. «Надеялись на Холанда». Реакция Гвардиолы и Анчелотти после матча ЛЧ
Анчелотти оценил перформанс Мбаппе в матче с Ман Сити, сравнив с Роналду
пресс-конференция Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Карло Анчелотти
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Футбол | 20 февраля 2025, 08:12 3
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ

Английский клуб завершил выступления в самом престижном европейском турнире

Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Биатлон | 19 февраля 2025, 17:29 4
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025
Будущее сборной. Мандзын занял 17-е место в индивидуалке на ЧМ-2025

Виталий продемонстрировал лучший результат на уровне соревнования

Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20.02.2025, 06:23
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
Футбол | 20.02.2025, 09:03
Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
Любительский клуб отказался от услуг экс-звезды Динамо
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19.02.2025, 13:24
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35
Бокс
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 4
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 9
Футбол
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
Эдди ХИРН: «Возможно, вам будет неприятно это слышать, но Джошуа...»
18.02.2025, 14:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем