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  4. У Астон Виллы проблемы. Бубакар Камара пропустит несколько матчей
Англия
18 февраля 2025, 12:45 |
81
0

У Астон Виллы проблемы. Бубакар Камара пропустит несколько матчей

Опорный полузащитник «Астон Виллы» выбыл минимум на две недели

18 февраля 2025, 12:45 |
81
0
У Астон Виллы проблемы. Бубакар Камара пропустит несколько матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Бубакар Камара

У «Астон Виллы» серьезные проблемы в защите. Из-за травм Эзри Конса и Пау Торреса, Унаи Эмери перевел в центр защиты Бубакара Камара. Но и он получил травму.

Опорник «Астон Виллы» Бубакар Камара из-за кадровых проблем матч 25-го тура АПЛ против «Ипсвича» играл на позиции правого центрального защитника. Но уже вначале матча игрок получил травму и покинул поле на 16-й минуте.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери сообщил, что Камара пропустит минимум две недели. Француз точно не сыграет в матче против «Ливерпуля». Также Камара может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Олли Уоткинс стал лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в домашних матчах Премьер-лиги.

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Астон Вилла Бубакар Камара чемпионат Англии по футболу травма Английская Премьер-лига Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: Footmercato
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