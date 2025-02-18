У Астон Виллы проблемы. Бубакар Камара пропустит несколько матчей

У «Астон Виллы» серьезные проблемы в защите. Из-за травм Эзри Конса и Пау Торреса, Унаи Эмери перевел в центр защиты Бубакара Камара. Но и он получил травму.

Опорник «Астон Виллы» Бубакар Камара из-за кадровых проблем матч 25-го тура АПЛ против «Ипсвича» играл на позиции правого центрального защитника. Но уже вначале матча игрок получил травму и покинул поле на 16-й минуте.

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери сообщил, что Камара пропустит минимум две недели. Француз точно не сыграет в матче против «Ливерпуля». Также Камара может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Олли Уоткинс стал лучшим бомбардиром «Астон Виллы» в домашних матчах Премьер-лиги.