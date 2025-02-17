«Мы могли бы добиться успеха в АПЛ». Реакция Постекоглу на победу над МЮ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу уверен, что команда наберется уверенности после победы над «Манчестер Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (1:0).

Автором единственного забитого мяча в игре стал полузащитник Джеймс Мэддисон, который огорчил «дьяволов» на 13-й минуте.

«Я думаю, что это прекрасно, что мы выиграли сегодня. Это была важная игра для нас и важная неделя. Нам нужно было показать такую игру, чтобы добиться результата, и мы с этим заданием справились. Это в сочетании с тем фактом, что у нас вернулось несколько важных игроков. Они действительно внесли свой вклад, это было важно. Это сигнализирует о небольшой возможности для нас, чтобы двигаться дальше.

Я определенно верю, что в этой половине года еще многое получится. Даже в чемпионате, я думаю, мы могли бы добиться успеха. Мы недовольны тем, где мы находимся сейчас. Но так сложились обстоятельства. Ребята, которые сегодня вернулись, прибавят и сделают нас еще сильнее. На горизонте еще два или три футболиста, которые скоро вернутся Это всего лишь одна игра, но я думаю, что три очка заставляют нас думать, что мы можем играть лучше.

Я думаю, что лига плотная. То, что случилось с нами, произойдет и с другими клубами. Люди думают, что я все это время находил оправдания. Но поверьте мне, другие клубы тоже это почувствуют. Сейчас только середина февраля. Есть справедливый путь. Европейский футбол для нас в этом году важен. В этом году мы выступаем в Лиге Европы, и у нас есть возможность внести свой вклад. Но я думал, что мы можем оказать влияние и на национальную лигу. Сегодняшний день был шагом к этому. Мы можем играть лучше, конечно. Мы будем играть лучше. У нас есть возможность разобраться с ситуацией, в которой мы оказались», – сказал Постекоглу.

Благодаря победе «Тоттенхэм» поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 30 зачетных баллов.