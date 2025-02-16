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Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 22:12 | Обновлено 16 февраля 2025, 22:37
107
0

НАЗАРИНА: «Шахтер будет сражаться. Задача – выиграть чемпионат и Кубок»

Хавбек горняков поделился впечатлениями от спарринга с грузинской «Дилой»

16 февраля 2025, 22:12 | Обновлено 16 февраля 2025, 22:37
107
0
НАЗАРИНА: «Шахтер будет сражаться. Задача – выиграть чемпионат и Кубок»
ФК Шахтер Донецк. Егор Назарина

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина поделился впечатлениями от спарринга с грузинской «Дилой» (2:0).

– Егор, каким будет твой анализ матча «Шахтер» – «Дила»?

– Это была наша последняя игра на сборах, мы провели великолепные сборы, очень хорошие игры. Считаю, набрали оптимальных физических кондиций, а самое главное, что мы побеждали на сборах, что психологически очень важно перед второй частью чемпионата.

– Действительно, «Шахтер» ни разу не проиграл здесь, на сборах, только однажды была ничья, а в остальных матчах «горняки» побеждали. О чем это свидетельствует и на что влияет такой показатель?

– Как я сказал, это влияет на психологическое состояние команды, потому что всегда хочется побеждать. Мы – спортсмены, футболисты – ставим себе максимальные цели и на сборах. Самое главное, что мы побеждали в этих играх и показывали хороший футбол, я считаю. И, как всегда, сборы – это физическая подготовка, поэтому физически мы готовы ко второй части.

– Достаточно длительными для «Шахтера» стали именно эти зимние тренировочные сборы. Что вы отрабатывали в течение всего этого времени?

– Мы готовились ко второй части чемпионата, это во-первых. Как я уже сказал, физические кондиции, какие-то тактические моменты, какие-то новые моменты в игре – что-то будет меняться. Поэтому я считаю, что мы подготовились достойно.

– Что самое важное показать из первых туров второй части чемпионата?

– Уверенную игру и результат. Мы оптимистично настроены, есть еще шансы, чтобы бороться за чемпионство. Мы – «Шахтер», мы должны бороться и будем сражаться. Я думаю, у нас все получится.

– Каковы твои личные цели во второй части сезона?

– Самое главное – выиграть чемпионат, выиграть Кубок. Это важнейшая цель. А если говорить о моих индивидуальных задачах – это помогать команде, насколько я могу это делать.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Дила Гори контрольные матчи УПЛ Егор Назарина
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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