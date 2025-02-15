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Англия
15 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:53
78
0

Тренер Брайтона: «Отличное выступление после 0:7. Тот счет был безумием»

Фабиан Хюрцелер прокомментировал сенсационную победу над «Челси»

15 февраля 2025, 02:41 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:53
78
0
Тренер Брайтона: «Отличное выступление после 0:7. Тот счет был безумием»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Хюрцелер

Главный тренер Брайтона Фабиан Хюрцелер прокомментировал сенсационную победу над Челси (3:0) в матче 25-го тура АПЛ:

«Я рад за команду. Я считаю, что мы хорошо защищались вместе и показали сплоченность на поле. В общем, это была хорошая игра. Я бы не сказал, что это была идеальная игра, мы страдали в начале, а после первого гола стали немного слишком пассивными. Однако мы хорошо защищались, и это стало ключом к успеху. Компактность, интенсивность и командная работа – вот что было самым важным.

Гол Каору Митомы? Я думаю, что стоит также вспомнить Барта Вербрюггена, который допустил ошибку в прошлом матче, но проявил характер и сделал эту голевую передачу. Это было замечательное прикосновение от Митомы, всегда нужен кто-нибудь, кто поможет. Иногда нельзя объяснить действия особых игроков. Это был блестящий момент от него, и он этого заслуживает, ведь каждый день тяжело работает. Он полностью предан клубу, и я рад, что он смог это сделать. Я думаю, что он пытается усовершенствоваться во всех аспектах игры. Защитная работа является ключевой, и атакующие игроки также должны участвовать в ней. Когда ты отдаешь себя команде, ты обязательно получишь свои шансы в переходах и он это сделал».

Разгромное поражение от Ноттингем Форест (0:7)? Я считаю, что тот счет был безумием. Мы не хотим, чтобы подобное повторялось, поэтому проанализировали ситуацию и поняли, что важно оставаться спокойными и делать базовые вещи правильно. Это всего один матч, и сейчас не стоит слишком все анализировать. Такое случается, и нам очень жаль перед болельщиками, потому что они заслуживают большего.

Но весь тренерский штаб приложил огромные усилия, чтобы сейчас команда показала выступление, которого фанаты ждали. Мы усердно работали, чтобы вернуться в игру, ведь разговоры не помогут в таких моментах. Самое важное – сделать так, чтобы наши болельщики гордились командой и получили то, чего заслуживают. Я всегда говорю, что доверяю процессу и не изменил своего подхода. Я знал, почему это произошло, мы все разобрали и не стали излишне реагировать. Игроки проявили характер и правильную реакцию.

Дело не во мне. Дело в клубе, и я делаю все возможное для успеха и поддержки своих игроков. Да, меня оценивают по результатам, но я всегда буду отдавать всего себя ради клуба. В конце концов, главное – это игроки. Они должны показывать сплоченность, и я рад за них. Не стоит перегибать, когда есть и положительные моменты. Важно понимать, почему мы получаем такие результаты – это результат тяжелой работы на тренировках. Если мы сохраним этот уровень, посмотрим, что будет дальше».

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Николай Степанов Источник: BBC
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