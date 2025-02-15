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Испания
15 февраля 2025, 01:55 |
122
0

Почти лучший в матче. Известна оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны

14 февраля красно-белые проиграли Хетафе, Виктор отыграл 94 минуты

15 февраля 2025, 01:55 |
122
0
Почти лучший в матче. Известна оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисантус Уче и Виктор Цыганков

14 февраля состоялся матч 24-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Жирона и Хетафе.

Поединок прошел на стадионе Монтливи в Каталонии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и на 54-й минуте отдал ассист на Эрреру, точно навесив с углового. Украинец был заменен на 90+4-й минуте на Бояна Миовски.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов. Это второй лучший показатель среди всех игроков после автора первого забитого мяча в составе хозяев Крисантус Уче (7.5).

За матч Цыганков 4 раза пробил по воротам, отдал 25 точных передач из 30 (83%), выиграл две верховые дуэли, сделал 2 отбора и 5 перехватов.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Хетафе (1:2)

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Виктор Цыганков Жирона Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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