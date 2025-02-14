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  4. Мартин АНСЕЛЬМИ: «Мы позволяли Роме действовать слишком свободно»
Италия
14 февраля 2025, 04:30 |
10
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Мартин АНСЕЛЬМИ: «Мы позволяли Роме действовать слишком свободно»

«Порту» с «Ромой» сыграли вничью

14 февраля 2025, 04:30 |
10
0
Мартин АНСЕЛЬМИ: «Мы позволяли Роме действовать слишком свободно»
uefa.com. Мартин Ансельми

Главный тренер «Порту» Мартин Ансельми прокомментировал ничью против «Ромы» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Важно было выиграть сегодняшнюю игру, ведь это дало бы нам больше возможностей перед ответным матчем. Теперь в Риме нам нужна только победа, чтобы выйти в 1/8 финала.

После того как соперник остался в меньшинстве, у нас было много моментов. Мы играли динамично и агрессивно, и нужно было довести дело до конца. Но стоит вспомнить и о провальном первом тайме – мы позволяли «Роме» действовать слишком свободно.

Обязательно пересмотрим эту игру и проанализируем, что можно изменить, чтобы быть сильнее в следующем матче. Думаю, «Рома» будет играть первым номером, ведь это будет их поле», – сказал Ансельми.

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Рома Рим Порту Лига Европы Порту - Рома
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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