Тео НДИКА: «Слышал о Ярмолюке. Он играет с моим двоюродным братом»

Французский защитник, который недавно присоединился к футбольному клубу «Александрия» Тео Ндика в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, о ком из украинских футболистов слышал.

«Я уже знал Филиппова, потому что мы играли против него в Бельгии, Яремчука тоже. Есть еще Кулаков, я играл против него в юношеской лиге, Мудрик и, наверное, другие, которые сейчас на высшем уровне, но я не знаю их фамилий.

Также я думаю, что все знают Шевченко, Зинченко, Ярмоленко.

Слышал о Ярмолюке, потому что он играет в «Брентфорде» с моим двоюродным братом, и я слежу за всеми матчами «Брентфорда».