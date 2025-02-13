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  4. Тео НДИКА: «Слышал о Ярмолюке. Он играет с моим двоюродным братом»
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 18:20 |
586
0

Тео НДИКА: «Слышал о Ярмолюке. Он играет с моим двоюродным братом»

Новичок «Александрии» перечислил, кого знает из украинских футболистов

13 февраля 2025, 18:20 |
586
0
Тео НДИКА: «Слышал о Ярмолюке. Он играет с моим двоюродным братом»
ФК Александрия. Тео Ндика (в чорной форме)

Французский защитник, который недавно присоединился к футбольному клубу «Александрия» Тео Ндика в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, о ком из украинских футболистов слышал.

«Я уже знал Филиппова, потому что мы играли против него в Бельгии, Яремчука тоже. Есть еще Кулаков, я играл против него в юношеской лиге, Мудрик и, наверное, другие, которые сейчас на высшем уровне, но я не знаю их фамилий.

Также я думаю, что все знают Шевченко, Зинченко, Ярмоленко.

Слышал о Ярмолюке, потому что он играет в «Брентфорде» с моим двоюродным братом, и я слежу за всеми матчами «Брентфорда».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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