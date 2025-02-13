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  4. ЛНЗ проводит спарринг с Торпедо Кутаиси. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 16:25 |
234
0

ЛНЗ проводит спарринг с Торпедо Кутаиси. Стартовые составы

Команда Романа Григорчука играет контрольный матч на зимних сборах

13 февраля 2025, 16:25 |
234
0
ЛНЗ проводит спарринг с Торпедо Кутаиси. Стартовые составы
ФК ЛНЗ

ЛНЗ подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. Очередной спарринг подопечные Романа Григорчука проводят с клубом «Торпедо Кутаиси» (Грузия).

Чемпионат Грузии проводится по системе «зима-осень». В прошлом сезоне «Торпедо Кутаиси» в 36 играх набрала 70 очков (21 победа,7 ничьих и 8 поражений). В турнирной таблице «Торпедо Кутаиси» финишировало на втором месте, отстав от чемпиона на 5 баллов

Предыдущий матч на сборах ЛНЗ сыграл с норвежским клубом «Одд». Команда Григорчука потерпела поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ.

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ЛНЗ Черкассы Торпедо Кутаиси контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: Instagram
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