ЛНЗ проводит спарринг с Торпедо Кутаиси. Стартовые составы

ЛНЗ подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. Очередной спарринг подопечные Романа Григорчука проводят с клубом «Торпедо Кутаиси» (Грузия).

Чемпионат Грузии проводится по системе «зима-осень». В прошлом сезоне «Торпедо Кутаиси» в 36 играх набрала 70 очков (21 победа,7 ничьих и 8 поражений). В турнирной таблице «Торпедо Кутаиси» финишировало на втором месте, отстав от чемпиона на 5 баллов

Предыдущий матч на сборах ЛНЗ сыграл с норвежским клубом «Одд». Команда Григорчука потерпела поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ.