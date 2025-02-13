ЛНЗ проводит спарринг с Торпедо Кутаиси. Стартовые составы
Команда Романа Григорчука играет контрольный матч на зимних сборах
ЛНЗ подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. Очередной спарринг подопечные Романа Григорчука проводят с клубом «Торпедо Кутаиси» (Грузия).
Чемпионат Грузии проводится по системе «зима-осень». В прошлом сезоне «Торпедо Кутаиси» в 36 играх набрала 70 очков (21 победа,7 ничьих и 8 поражений). В турнирной таблице «Торпедо Кутаиси» финишировало на втором месте, отстав от чемпиона на 5 баллов
Предыдущий матч на сборах ЛНЗ сыграл с норвежским клубом «Одд». Команда Григорчука потерпела поражение со счетом 0:3.
Ранее сообщалось, что Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ.
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