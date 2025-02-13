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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 19:11 |
101
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Под присмотром Реброва. ЛНЗ сыграл вничью с Торпедо Кутаиси

Тренер сборной Украины посетил контрольный матч ЛНЗ

13 февраля 2025, 19:11 |
101
0
Под присмотром Реброва. ЛНЗ сыграл вничью с Торпедо Кутаиси
ФК ЛНЗ

ЛНЗ подготовку ко второй части сезона проводит в Испании. Очередной спарринг подопечные Романа Григорчука сыграли с клубом «Торпедо Кутаиси» (Грузия). За матчем наблюдал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Чемпионат Грузии проводится по системе «весна-осень». В прошлом сезоне «Торпедо Кутаиси» в 36 играх набрала 70 очков (21 победа,7 ничьих и 8 поражений). В турнирной таблице «Торпедо Кутаиси» финишировало на втором месте, отстав от чемпиона на 5 баллов.

Игра закончилась вничью. ЛНЗ открыл счет на 32-й минуте. Удержать преимущество черкасский клуб не сумел. На 54-й минуте футболисты грузинского клуба сравняли счет.

Товарищеский матч. 13 февраля. Испания

ЛНЗ (Украина) – Торпедо Кутаиси (Грузия) – 2:1

Голы: гол 32 – гол 54.

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ЛНЗ Черкассы Сергей Ребров Торпедо Кутаиси учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: Instagram
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