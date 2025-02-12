Сыграют против норвежцев. Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ

ЛНЗ на официальных ресурсах сообщил об изменении календаря контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании.

«Фиолетовые» добавили в расписание спарринг с норвежской командой ФК Лиллестрем, которая занимает 15-ю строчку турнирной таблицы в местном чемпионате.

По официальной информации, игра ЛНЗ – Лиллестрем запланирована на четверг, 14 января. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» может перебраться в расположение ЛНЗ.