Украина. Премьер лига12 февраля 2025, 08:53 |
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Сыграют против норвежцев. Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ
ЛНЗ проведет дополнительный контрольный матч на сборах в Испании
12 февраля 2025, 08:53 |
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ЛНЗ на официальных ресурсах сообщил об изменении календаря контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании.
«Фиолетовые» добавили в расписание спарринг с норвежской командой ФК Лиллестрем, которая занимает 15-ю строчку турнирной таблицы в местном чемпионате.
По официальной информации, игра ЛНЗ – Лиллестрем запланирована на четверг, 14 января. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» может перебраться в расположение ЛНЗ.
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