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  4. Сыграют против норвежцев. Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 08:53 |
187
0

Сыграют против норвежцев. Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ

ЛНЗ проведет дополнительный контрольный матч на сборах в Испании

12 февраля 2025, 08:53 |
187
0
Сыграют против норвежцев. Григорчук запланировал еще один матч для ЛНЗ
ФК ЛНЗ.

ЛНЗ на официальных ресурсах сообщил об изменении календаря контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Испании.

«Фиолетовые» добавили в расписание спарринг с норвежской командой ФК Лиллестрем, которая занимает 15-ю строчку турнирной таблицы в местном чемпионате.

По официальной информации, игра ЛНЗ – Лиллестрем запланирована на четверг, 14 января. Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что вингер киевского «Динамо» может перебраться в расположение ЛНЗ.

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контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы ЛНЗ Черкассы Лиллестрем Роман Григорчук
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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