«Мы должны были сделать больше». Тренер Милана – о поражении в ЛЧ

Португальский тренер «Милана» Сержиу Консейсау нашел слова после минимального поражения в 1/16 финала Лиги чемпионов против «Фейеноорда» (0:1).

«Матчи выигрывают с помощью дуэлей, агрессии, и вот именно в «Фейеноорда» сегодня были все эти компоненты. Мы должны были сделать больше, мы также знали, что будет жаркая атмосфера. Но ведь это Лига чемпионов, эта атмосфера должна мотивировать нас больше, а не меньше.

Сразу же был шанс в Рейндерса, затем мы пропустили гол из-за инцидентов, которые могут случиться в футболе, но у нас ведь были шансы сравнять счет. Но это еще не конец, вопрос, кто пройдет дальше еще открыт. Нам, безусловно, нужен показать себя во всей красе в ответном матче.

Мы все должны, начиная с меня, отдать немного больше, поднять уровень, и тогда игры станут проще. У меня есть команда с техническими качествами, и мы должны привнести другие характеристики, которые очень важны, иначе будет тяжело.

Мы здесь для того, чтобы сделать последние четыре месяца сезона непохожими на шесть предыдущих», – высказался Консейсау.